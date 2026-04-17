Crisis en Concanaco

Denuncias por malversación de recursos y usar la agrupación como trampolín político electoral rumbo a las elecciones de 2027 tienen a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) en una crisis interna como no se tiene registrado en su historia de más de un siglo, la cual ha derivado en una fractura y en la creación de otro organismo empresarial.

Fundada el 3 de octubre de 1917, la Concanaco es una de las instituciones empresariales más importantes y representativas de México con más de 650 cámaras empresariales. Desde enero de 2026 es dirigida por Octavio de la Torre Stéffano, pero a dos meses de haber sido elegido en una asamblea enfrenta cuestionamientos de mal uso de los recursos y tener vínculos con el gobierno de Morena.

Dichos cuestionamientos han derivado en la integración de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de México (Fecomex), como una agrupación empresarial independiente encabezada por Iván Pérez Ruiz, la cual comenzó a gestarse hace nueve meses y formalizada legalmente en marzo con empresarios de 25 estados de la República.

Los cuestionamientos son que tanto De la Torre como su antecesor José Héctor Tejada Shaar han roto la independencia de la cámara al tener vínculos con Morena.

En el caso de Tejada Shaar, la disidencia del Fecomex señala que en 2023 Morena lo incluyó en su proceso interno para elegir candidato a la gubernatura de Guanajuato, como parte de la relación que construyó con este partido, y aunque declinó, “el daño o el precedente ya estaba hecho: el titular de un organismo que estatutariamente debe mantenerse al margen de la política partidista había estado recibiendo invitaciones de Morena durante al menos un año sin que ningún mecanismo interno lo detuviera”.

Concanaco en aprietos. Foto: Concanaco Digital.

Aunque para entonces Tejada no fue candidato, sí mantuvo sus relaciones con el gobierno con planes futuros. A nombre de la confederación participó en tres conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2024, lo cual fue considerado como una claudicación al principio de autonomía por otras agrupaciones como Coparmex.

Y al terminar su periodo Tejada declaró sin ambages su intención de buscar la alcaldía de León en 2027 con Morena.

Respecto de Octavio de la Torre, los cuestionamientos parten del uso de los recursos de la confederación para intereses particulares. El pasado mes de febrero, Iván Pérez Ruiz, presidente de Canaco Juárez, exigió públicamente que De la Torre transparentara los estados de cuenta de la tarjeta corporativa de la confederación.

La petición fue porque se tenía documentado que De la Torre pagó consumos en establecimientos como Petco y GamePlanet, además de viajes a Nueva York. La respuesta del líder de la Concanaco fue que los señalamientos eran imprecisos, sin sustento jurídico, por lo cual se respondería en las instancias correspondientes.

Además de esta irregularidad, se acusa a De la Torre de haber expulsado precisamente a quien le pidió rendir cuentas. Es decir, a Iván Pérez Ruiz, presidente de Canaco Ciudad Juárez y también contra más de diez líderes empresariales de Chihuahua, Coahuila y Baja California.

Como nunca, la Concanaco entró en pleitos judiciales entre sus miembros. Un Tribunal Colegiado de Circuito falló en noviembre contra esa decisión, ordenó reincorporar a Iván Pérez y revertir la suspensión de sus derechos. Ante esto De la Torre apeló y ahora el litigio sigue abierto en instancias superiores.

Iván Pérez, al frente de Fecomex, ha dicho que esta nueva agrupación empresarial nace por la necesidad de tener una verdadera representatividad y que la Concanaco se convirtió “en un organismo donde pedir cuentas se paga con expulsión, donde la omisión ante cambios legislativos que dañan al empresario se llama postura institucional y donde el apartidismo es un estatuto que los propios dirigentes decidieron ignorar”.

Los tiempos electorales y las denuncias de malos manejos ya alcanzaron a la Concanaco, la agrupación empresarial más antigua del país.