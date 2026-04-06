La desaparición del debate público raciona

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Algo profundo está cambiando en la vida pública mexicana. Ya no se discute. Ya no se argumenta. Ya no se intenta convencer. La política dejó de ser debate y se convirtió en confrontación. La plaza pública fue sustituida por la tribuna, la tribuna por la conferencia, la conferencia por la consigna y la consigna por el insulto. La razón fue desplazada por la emoción. El argumento por la descalificación. La evidencia por la narrativa. La política dejó de ser un espacio de deliberación y se transformó en un espacio de combate verbal permanente. Y cuando desaparece el debate racional, lo que desaparece en realidad es la democracia.

Primero. La democracia no es sólo votar. La democracia es discutir. Es confrontar ideas. Es defender argumentos. Es convencer. Es perder debates y aceptar razones ajenas. Es cambiar de opinión frente a la evidencia. Sin debate público racional, la democracia se convierte en una competencia de popularidad. En los sistemas democráticos, el debate público cumple una función esencial: permite que las decisiones colectivas se tomen después de confrontar razones, datos, diagnósticos y propuestas. El debate no es un lujo intelectual. Es un mecanismo de decisión colectiva. Cuando desaparece el debate, las decisiones ya no se toman con base en argumentos, sino con base en emociones, simpatías, lealtades o miedos. Hoy la política ya no discute políticas públicas. Discute personas. Ya no discute presupuestos. Discute intenciones. Ya no discute resultados. Discute narrativas. Ya no discute instituciones. Discute enemigos. La política dejó de ser racional y se volvió emocional. Y la política emocional es siempre más peligrosa que la política racional, porque la emoción no admite evidencia ni admite argumentos.

Segundo. La política moderna se está construyendo sobre emociones colectivas: miedo, enojo, agravio, indignación, identidad, pertenencia. La emoción moviliza más que la razón. El enojo moviliza más que la evidencia. El agravio, real o aparente, moviliza más que la estadística. Y los políticos lo saben. Por eso el discurso público se simplifica. Se polariza. Se divide. Se construyen enemigos. Se crean bandos. Se repiten frases simples. Se desacredita al que piensa distinto. Se ridiculiza al crítico. Se descalifica al opositor. Se sustituye el argumento por la etiqueta: conservador, neoliberal, corrupto, traidor, populista, autoritario. Cuando aparece la etiqueta, desaparece el debate. Porque la etiqueta cancela la discusión. El debate racional exige datos, evidencia, tiempo, lectura, análisis, complejidad. La política emocional exige frases cortas, buenos y malos, aplausos y enemigos. El debate racional forma ciudadanos. La política emocional forma seguidores. Y un país con seguidores es un país más fácil de gobernar que un país con ciudadanos.

Tercero. Las instituciones se construyen con argumentos, leyes, procedimientos y reglas. No con emociones. No con aplausos. No con popularidad. Cuando el debate público desaparece, las instituciones empiezan a debilitarse porque ya nadie discute su importancia, su función o sus límites. Simplemente se atacan o se defienden por lealtad política. El debate público racional es lo que permite discutir reformas judiciales, presupuestos, seguridad pública, política social, salud, educación, economía. Sin debate, las políticas públicas dejan de evaluarse. Sólo se defienden o se atacan. Ya no importa si funcionan. Importa quién las propuso. Ese es uno de los síntomas más preocupantes de una democracia: cuando las políticas públicas dejan de evaluarse por sus resultados y empiezan a evaluarse por la identidad política de quien las propone. En ese momento la política deja de ser política pública y se convierte en identidad política. Y cuando la política se convierte en identidad, cualquier crítica se vuelve traición y cualquier error se vuelve defensa ideológica. En ese momento el debate desaparece definitivamente. Las democracias no mueren sólo con golpes de Estado. También mueren cuando desaparece el debate público racional. Mueren cuando ya nadie discute ideas. Mueren cuando todo se reduce a aplausos o insultos. Cuando desaparece el debate, lo que empieza a desaparecer es la democracia.

PD. El próximo 17 de abril estará a la venta la obra Inteligencia Artificial en la Economía y las Finanzas (Fundap, 2006) coordinada por Oscar Flores Jiménez y Rodolfo Vega Hernández, un libro que llena el vacío en este tema considerado de frontera y al que me han hecho el honor de invitarme a participar con un capítulo titulado “Regulación en Inteligencia Artificial y su Impacto en la Economía”.

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