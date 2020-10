Del gobierno de Guerrero

Señor director: Le agradeceré que me permita hacer algunas puntualizaciones en referencia al reportaje titulado Izquierda con sabor a PRI, publicado en el número 1868 de la revista a su cargo bajo la firma de Ezequiel Flores y Rosalía Vergara. 1. La denominada Reunión Cumbre de la Izquierda Mexicana fue eso: un evento que congregó a dirigentes partidarios, líderes parlamentarios, gobernadores, senadores y diputados federales electos, así como a personalidades de alto nivel que militan tanto en el PRD como en el PT y el Movimiento Ciudadano, quienes definieron una agenda política conjunta. No fue en absoluto “una reunión de amigos”. 2. En su papel de anfitrión, el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, invitó personalmente al excandidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, quien explicó que no le era posible asistir debido a compromisos previos en su agenda. De igual manera, el mandatario guerrerense invitó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. 3. Efectivamente, el gobernador Aguirre Rivero nunca ha negado que creció políticamente al lado del ya fallecido Alejandro Cervantes Delgado, quien fue gobernador del estado de Guerrero de 1981 a 1987. Eso enorgullece al actual titular del Ejecutivo de Guerrero, pues don Alejandro Cervantes fue, como miles de guerrerenses recuerdan, un hombre probo, plenamente identificado con la gente y de ideas progresistas. Su gobierno se caracterizó por la aplicación de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos de la sociedad guerrerense. Con esa convicción, la actual administración ha puesto en marcha programas de alto contenido social, como los de apoyos económicos a madres solteras, adultos mayores y discapacitados; asimismo, la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares a más de 550 mil niños guerrerenses, entre muchos otros programas que, en los hechos, ponen de relieve la filosofía progresista del gobierno de izquierda que encabeza Aguirre Rivero. 4. Finalmente, sobre la supuesta relación del gobernador con los señores Luis Justo, Rufino Añorve y Armando Ramos Brito, me permito enfatizar que son aseveraciones totalmente falsas, y que los señalamientos que se hacen en el reportaje están completamente fuera de la realidad, por lo que el gobierno del estado los rechaza categóricamente. Atentamente Pedro Julio Valdez Vilchis Director general de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Guerrero Respuesta del reportero Señor director: P ermítame aclarar a nuestros lectores que fue uno de los fundadores históricos del PRD, Eloy Cisneros Guillén, coordinador de Morena en Acapulco, quien consideró la cumbre en cuestión como una reunión de amigos porque, dijo, “nosotros no fuimos invitados. Creo que significamos algo en la izquierda de la entidad y del país. Sin embargo, no nos tomaron en cuenta” ya que, puntualizó, ningún representante de Morena o del lopezobradorismo –excepto Alejandro Encinas, quien acudió en calidad de senador electo– fue convocado. En cuanto a la presunta relación que Aguirre Rivero tuvo con Luis Justo y Rufino Añorve (el reportaje no citó a Armando Ramos Brito), esta es una versión de campesinos de la Costa Chica y de militantes del PAN y del PRD, como lo aclara la reportera Gloria Leticia Díaz en Proceso 1011, publicado el 18 de marzo de 1996. Atentamente Ezequiel Flores Contreras