Sobre deuda millonaria de Moreno Valle

Señor director: En relación a la nota publicada el miércoles 23 en el portal de la revista, con el título “Alertan por deuda de más de 150 mil mdp que dejará Moreno Valle” firmada por la reportera Gabriela Hernández, me permito realizar las siguientes aclaraciones: Es preocupante que la reportera de un medio informativo tan relevante comono cuestione ni investigue los comentarios emitidos por un individuo con relación al estado de las finanzas estatales. Las afirmaciones del Sr. Eudoxio Morales no sólo son falsas y tendenciosas, sino que ponen de manifiesto su nulo conocimiento sobre finanzas públicas. Inventa cifras y proyectos de prestación de servicios que no existen, distorsiona la información que publica el Gobierno del Estado y lo único que logra es confundir a la opinión pública. La actual administración estatal ha sido responsable y transparente en el ejercicio de cada peso. El Estado NO tiene pasivos por 70 mil millones de pesos por Proyectos de Prestación de Servicios como irresponsablemente afirma el Sr. Morales. El Gobierno del Estado tiene sólo 3 proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada y el detalle de los mismos es información pública. En cuanto a su comentario sobre un “Hoyo Financiero”, es claro que no tiene la menor idea de cómo opera cualquier Gobierno, incluyendo el Federal. El “ingenioso” académico compara los presupuestos autorizados por el H. Congreso local con los montos ejercidos cada año (cuenta pública) y argumenta que esa diferencia es un sobregiro. Si el profesor se hubiera dado a la tarea de revisar los mismos documentos de donde toma las cifras de los montos ejercidos, podrá constatar que cada peso gastado tiene un origen en los ingresos, es decir No existe sobregiro alguno. La diferencia entre el gasto autorizado por el H. Congreso y el gasto ejercido en cada año es igual o menor a la diferencia entre el presupuesto de ingresos y lo realmente captado cada año. En otras palabras, todos los años el Gobierno del estado se hace de recursos adicionales que en un origen no eran una certeza y sería riesgoso considerar en los egresos. Esos recursos adicionales se gastan en el transcurso del ejercicio y tanto su origen como su destino se refleja en la cuenta pública. Esto sucede año con año en todos los estados. Otro desatino del Sr. Eudoxio Morales es la aseveración sobre la diferencia entre la amortización de la deuda heredada y lo reportado al Congreso. Tanto el Congreso Local como la SHCP son informados sobre el estado que guarda la deuda pública y las amortizaciones que se realizan. No es correcto que señalar que el Gobierno del Estado dejó de amortizar 850 millones de pesos, el saldo de la Deuda Directa ha disminuido en 303 millones de pesos con respecto a los 5 mil 850 millones heredados. Dicha disminución, se puede corroborar en los portales de internet de la SHCP y del Gobierno del Estado. Efectivamente los montos ejercidos por la actual administración estatal son históricos, el estado nunca había contado con tantos recursos. Pero eso no es una cuestión de azar, es el resultado de una clara y eficiente política de ingresos y de negociaciones con base en resultados ante el Gobierno Federal. Como se puede concluir del análisis anterior, el Gobierno del Estado de Puebla no tiene deuda oculta, no tiene problemas financieros y es totalmente transparente en el manejo de los recursos públicos. El estado ocupa el primer lugar nacional en transparencia presupuestal de acuerdo con el IMCO, el primer lugar nacional en el índice de transparencia fiscal de acuerdo con Aregional y sus finanzas son auditadas todos los años por el reconocido despacho Price Waterhouse Coopers. Adicionalmente, las finanzas del estado tienen grado de inversión (Aa3.mx) de acuerdo con la calificadora internacional Moody’s; y en 2013, la Fitch Ratings subió la calificación a la Calidad Crediticia de la Deuda Pública del Estado de de A+(mex) a AA-(mex), lo que posicionó a Puebla dentro de los cinco estados mejor calificados del país. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley Reglamentaria del artículo 6, párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, le solicito atentamente la publicación de la presente precisión, con la misma relevancia y características similares a la nota inexacta que motivó la presente, en beneficio de sus lectores. Atentamente. L.C.C Gerardo Alfaro Macip. Enlace de Comunicación Social. Secretaría de Finanzas y Administración.Señor director: La nota publicada el 23 de noviembre con el titular “Alertan por deuda de más de 150 mil mdp que dejará Moreno Valle”, está basada en un seguimiento de la deuda pública de Puebla que ha realizado, desde el inicio de este sexenio, el doctor en Finanzas, Eudoxio Morales, quien además de ser catedrático de la Facultad de Economía de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, participa en el Observatorio de Economía y Finanzas de la misma casa de estudios. Morales no es ningún improvisado en el tema, pues aparte de ser un reconocido docente de tiempo completo en la BUAP, es autor de diferentes libros, entre ellos el titulado Estado, Finanzas y Presupuesto Público, publicado en 2006. El académico ha trabajado en la Secretaría de Finanzas de Puebla e incluso fue invitado al inicio del sexenio para ser asesor de la actual administración, precisamente en esa área. De hecho, para exponer su estudio sobre la deuda de Puebla, el doctor Morales estará el martes de la próxima semana en el Congreso de la Unión, invitado por distintos los diferentes grupos parlamentarios, a excepción del PAN. Asimismo, la deuda oculta que tiene el gobierno de Rafael Moreno Valle fue confirmada hace apenas unos días por la Auditoría Superior de la Federación. El máximo órgano fiscalizador del país ubicó a Puebla con la entidad con mayor cantidad de deuda no reportada ante la SHCP del país, la cual alcanzaba al cierre del 2015 la suma de 24 mil 655 millones de pesos. Las cifras expuestas por el doctor Morales – que por cierto, advirtió de esta situación desde antes de que la ASF diera a conocer oficialmente su reporte-- es prácticamente la misma suma de dinero, sólo que el académico ha explicado que los 70 mil millones se refieren a la corrida financiera que incluyen los intereses que tendrán que pagar los poblanos por esos adeudos “ocultos”. Gabriela Hernández Corresponsal