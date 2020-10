Acerca de "Con "fajos de dinero", computadoras y "pomos", agasajan diputados de Veracruz a la prensa

Señor director: Reciba un cordial saludo y aprovecho la oportunidad, para hacerle una observación sobre información publicada el lunes 19 en la página web del semanario. Se trata de la nota titulada “Con “fajos de dinero”, Ipads y “pomos” agasajan diputados de Veracruz a la prensa”, firmada por el reportero Noé Zavaleta. En la misma, desde el encabezado se falta a la verdad, por lo que considero prudente hacer las siguientes precisiones: El desayuno de este lunes corresponde a la tradicional reunión de fin de año con motivo de las fiestas decembrinas, entre los periodistas que cubren la fuente legislativa y los diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz. Cabe destacar que la única intención de este convivio fue y es, la de establecer cercanía con los periodistas que día a día cubren las actividades del Poder Legislativo y en ningún momento hubo computadoras -en plural- ni mucho menos ipads, solamente se entregó a los asistentes una canasta navideña y se rifó 1 computadora. Como cortesía personal, la diputada María Elisa Manterola Sainz, quien tenía planeado adquirir un presente para rifar entre los asistentes, optó por entregar la cantidad destinada a este fin, ya que por cuestiones de trabajo en su distrito le fue imposible adquirirlo con anticipación. Afirmar que fueron “fajos de billetes” es una exageración y una irresponsabilidad, más aún cuando el autor de esta nota no estuvo presente por lo que su crónica sesgada de los hechos, afecta la credibilidad de un medio tan consultado y con tan buena reputación como el suyo. En la LXIV Legislatura estamos convencidos que esta nueva etapa de Veracruz requiere de la transparencia, como una vía esencial para recuperar la confianza. La finalidad de hacer esta precisión, responde a dar un contexto mucho más amplio y de primera mano de la situación, por lo cual agradeceríamos mucho se revise con mayor rigor la información antes de publicarla, esto para beneficio del público lector. De antemano agradezco su atención, además de que aprovecho para enviarle una sincera felicitación por el trabajo periodístico que realizan día con día. Atentamente Sergio Melo Hernández Coordinador de Comunicación Social LXIV Legislatura, H. Congreso de VeracruzEn atención a la carta que envió Sergio Melo Hernández, en su calidad de Coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado, preciso lo siguiente. Sergio Melo ratifica lo que apunte en mi nota: Que hubo reparto y rifa de dinero de una forma muy burda a los colegas reporteros, que se les otorgó una canasta navideña, y que la única imprecisión es que sólo se rifó una Mac Pro con un precio aproximado a los 28 mil pesos y no varias como reporté. En efecto, mi nota está elaborada con base en testimonios de empleados del Congreso y por colegas periodistas, uno de los varios recursos legítimos que tenemos los reporteros para informar a los lectores. Desde que empecé a trabajar en la revistadejé de asistir a brindis navideños y comidas por la libertad de expresión con los tres niveles de gobierno, porque suelen ser reuniones en las que se fomenta la corrupción y se atenta contra la independencia de los medios, mediante el reparto de dinero, la distribución de costosos regalos, así como, en algunas ocasiones, la rifa de autos y viajes al extranjero. No deja de llamarme la atención que Melo Hernández tome como "cortesía personal" de la presidenta directiva del Congreso Local -la máxima autoridad del Legislativo- el reparto descarado y burdo de billetes de 500 pesos y que encima diga que es parte de una "nueva etapa de Veracruz" y de la "transparencia". Finalmente, rechazo de manera tajante, los adjetivos que me endilga de "irresponsable" y "exagerado" y sostengo que la información publicada bajo el título "Con fajos de dinero, computadoras y pomos, agasajan a la prensa en Veracruz" exhibe que la añeja práctica de obsequiar dinero y bienes materiales a comunicadores se mantiene al menos entre algunos legisladores, y que el Congreso Local, a pesar de estos "nuevos tiempos" sigue lejos de merece la H de "Honorable". Sin más por el momento, le reitero un afectuoso saludo a usted y al coordinador de Comunicación Social, Sergio Melo. Noé Zavaleta Corresponsal