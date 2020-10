Sobre feminicidios en Puebla

Por este conducto solicito una aclaración sobre la nota aparecida el día 30 de diciembre, en el portal informativo de Proceso, firmada por Gabriela Hernández, cuyo encabezado dice: "Suman 81 Feminicidios en Puebla durante 2016". Sobre el particular, me permito señalar lo siguiente: No es correcta la afirmación que se hace en la nota, en el sentido de que con el lamentable fallecimiento de una mujer ocurrido recientemente en el municipio de Tochtepec, se contabilizan 81 feminicidios en Puebla. Según los datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), durante el presente año se tienen registrados 56 casos de feminicidios, de los cuales se han resuelto 27 y los responsables están en la cárcel; los 29 casos restantes se encuentran en proceso de integración. En síntesis, todos los casos han sido atendidos con las carpetas de averiguación correspondientes. Es puntual informarle que el estado de Puebla se mantiene por debajo de la media nacional (12), en el rubro de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, ocupando el lugar 21, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario, comprometido y responsable, en la instrumentación de políticas públicas a fin de avanzar en el combate a la impunidad y violencia contra las mujeres. Estamos trabajando con el apoyo de la sociedad; de las universidades y cámaras empresariales en la incorporación de plataformas efectivas y modernas de denuncia; llevamos a cabo campañas permanentes de orientación y prevención para que las mujeres presenten denuncias en caso de ser víctimas de acoso o violencia. De igual forma, se han elevado las penas en contra de responsables de cometer delitos que violenten la seguridad y vida de las mujeres. Se creó la Fiscalía Especial para atender e investigar, con perspectiva de género, incidentes de violencia contra las féminas. Por último, lamentamos profundamente este suceso desafortunado en el que perdió la vida una mujer en el municipio de Tochtepec, mismo que está siendo investigado por la FGE. Agradezco la atención de publicar la presente misiva, con el propósito de ampliar el panorama informativo sobre el citado tema.Raúl Reynoso Nuño Director General de Comunicación Social Secretaría General del Gobierno del Estado de PueblaSeñor Director: Con respecto a la carta enviada por el Sr. Raúl Reynoso Nuño, Director de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno, sólo quiero precisar que el conteo de 81 feminicidios cometidos durante 2016 en Puebla, no sólo es parte de un seguimiento que han hecho los medios de comunicación locales desde que inició el año, sino que igual son cifras que coinciden con el Observatorio de Violencia de Género de la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, y el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr). Otras instituciones como el Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social (CAFIS), han dado a conocer recientemente estudios que indican que en Puebla el número de feminicidios ha ido en aumento, al grado de que de 2013 a 2015 se cometió en promedio uno por semana. Y una queja constante de estas organizaciones civiles es que en Puebla hay un subregistro de este tipo de homicidios de odio contra las mujeres. Natalí Hernández, directora del CAFIS, aseguró recientemente que durante el trabajo de investigación que llevan a cabo en esta entidad sobre los feminicidios, han notado que el personal de la Fiscalía General de Puebla tiene una “clara línea” para evitar que los crímenes contra las mujeres sean tipificados como feminicidios. “Lo que ocurre”, dijo, “es que el tema del feminicidio se ha politizado, al grado que las autoridades quieren ocultarlo o que sea invisible para que no empañe las administraciones estatales y un caso de esto se puede ver aquí en Puebla”.