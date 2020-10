Sobre elección en Balleza, el municipio donde nació el gobernador César Duarte

Señor director: Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de realizar la aclaración sobre la nota ubicada en proceso.com.mx el día 21 de mayo donde se habla de violencia en el proceso electoral del municipio de Balleza y se hace mención que Adela Varela renunció a la candidatura suplente de diputado por el distrito 22 por amenazas a su familia, lo cual no es así. La propia Adela Varela declaró ante varios medios de comunicación que su renuncia fue únicamente por la convicción que tiene hacia los ideales del partido y su candidato Arturo Medina; a continuación se adjunta la declaración de Varela y además el link donde puede ser encontrada la información que respalda la declaración. http://www.oem.com.mx/elsoldeparral/notas/n4151389.htm La renuncia fue confirmada por la propia suplente, quien dijo que fue inscrita en Guachochi por Acción Nacional el pasado domingo 24 y cuatro días después pidió su baja; esto es, el pasado jueves. Dijo que el motivo de su separación del encargo lo hizo atendiendo a una convicción, ya que no estaba de acuerdo con las propuestas; además se identificó como priista de siempre y dijo que había aceptado estar en otro partido cuando las condiciones en su municipio -Balleza- políticamente no eran aceptables. Sin embargo -agregó-, al conocer que había cambios en la candidatura a la presidencia de Balleza y el PRI postulaba a Arturo Medina, decidió regresar a su partido; incluso afirmó que ya está integrada de tiempo completo en la campaña de Medina. De igual manera, al referirse a las versiones que indicaban que ella pudiera haber sido objeto de amagos para desistir con el proyecto panista, lo negó y tajante afirmó que tiene la convicción de que las cosas deben seguir bien. Con lo anterior, se refirió al saldo blanco que en la presente administración se ha mantenido en la cabecera municipal. Ninguna ejecución o muerte violenta se ha registrado. Contrario a lo que ocurrió en el trienio anterior, el cual encabezó el candidato panista Ramón Jurado Bojórquez, donde además de muertes, los propios policías estaban involucrados. Cabe recordar que el entonces Comandante fue detenido y sentenciado por homicidio.” Cabe hacer mención en el Partido Revolucionario Institucional, no ha recurrido ni recurrirá a campañas sucias que desprestigien a otros candidatos, sin embargo es preciso mencionar que el único partido que ha tenido quejas es el PAN, lo que se constata en la siguiente información proporcionada por varios medios de la región sur del estado de Chihuahua. http://eldiariodechihuahua.mx/Parral/2016/05/10/en-balleza-tenemos-miedo-al-ex-alcalde-ramon-jurado-vecinos/ Atentamente Eldier Aldier Sandoval Presidente del PRI en BallezaSobre la aclaración que hace el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Balleza, Eldier Aldier Sandoval, quien afirma que la excandidata suplente de la diputación del distrito 22 por el Partido Acción Nacional (PAN), Adela Varela Salinas, renunció por motivos partidistas y no de inseguridad, el mismo partido que la postuló, mostró la carta de renuncia en la que precisa que lo hace por su seguridad y la de su familia. Con fecha del 28 de abril pasado, Adela Varela presentó su renuncia escrita por su puño y letra: “Balleza, Chih. A quien corresponda: Por Este medio me dirijo a ustedes para presentarles mi renuncia a la candidata suplente por el Distrito 22 con cabecera en Guachochi, Chih. Es mi decisión renunciar a este cargo, ya que últimamente se han presentado diferentes anomalías, por lo tanto, no quiero poner en riesgo mi seguridad ni la de mis seres queridos. Les doy las gracias por haberme tomado en cuenta. Sin más por el momento. Atentamente Adela Varela S. Balleza es la tierra del gobernador César Duarte Jáquez y ha sostenido una lucha por las candidaturas desde el 2013, y este año, el candidato a la alcaldía de Balleza por el PRI, que fue designado por el CEN del partido, fue Feliciano Tarín Amaya, familiar de Duarte. Los ballezanos priístas se dividieron en tres grupos y en caravana, acudieron por lo menos tres, a la ciudad de Chihuahua, para exigir al dirigente estatal del PRI, Guillermo Dowell Delgado, que retirara la candidatura a “Tato” Tarín, porque no es originario de Balleza sino de Parral. Otro grupo impulsó a Aldo Sandoval, primo del exdirector de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Joel Sandoval, también originario de Balleza. Y el tercer grupo apoyaba a Arturo Medina Aguirre, hermano del actual alcalde de Balleza, Jesús Augusto Medina Aguirre, ambos originarios del ejido San Carlos, que en el 2013 fue considerado foco rojo en el proceso electoral. Finalmente registraron al también excomisario ejidal del ejido Tigre-San Carlos, Arturo Medina como candidato del PRI, quien contenderá contra Ramón Jurado Bojórquez del PAN, que fue alcalde de Balleza de 2010 a 2013 y que también es del ejido Tigre. El coordinador de la campaña del candidato priísta es Enrique Rodríguez, actual comandante de la Policía Municipal de Balleza, quien detiene a brigadistas panistas y quien permitió que levantaran a la candidata y un familiar de ella, de acuerdo con la información de Acción Nacional. Asimismo, denunciaron ante las autoridades, que la obligaron a pegar propaganda del PRI en sus vehículos para que la gente la viera, siendo coordinadora de la campaña del candidato panista a la gubernatura, Javier Corral Jurado. En medio de esa situación, se suscitó la renuncia de Adela Varela, quien luego de dejar su renuncia en el PAN por motivos de seguridad, el dirigente estatal del PAN, José Luévano Rodríguez y vecinos de Balleza, dieron a conocer que ella recibió amenazas y la identifican con arraigo panista, así como su familia. Luévano ha denunciado ante instancias electorales, que Varela no es la única persona del partido que ha sido amenazada en ese municipio, sino brigadistas, a quienes les han arrancado playeras y gorras de la campaña. El dirigente estatal del partido Morena, Martín Chaparro, también denunció que Balleza es uno de los 14 municipios en los que tienen estructura para registrar una planilla que contienda por el ayuntamiento, pero no hubo condiciones porque fueron amenazados. En la nota aclaratoria que envía el señor Eldier Aldier Sandoval, incluye notas en las que muestran a Balleza como un municipio tranquilo, pero por lo menos este trienio, se han registrado asesinados en retenes de grupos delictivos, desplazamientos de poblados enteros como en San Juan de los Baylón, San Juan de los Iturralde y el año pasado desaparecieron 9 integrantes de una familia que se dirigían a El Vergel, del mismo municipio y hasta ahora no aparecen, que se suman a otras desapariciones, incluidos comisarios.