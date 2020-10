Sobre adjudicaciones a empresas fantasmas en Guerrero

Señor director: Juan Christian Villagra Peña, apoderado legal de MIGUEL CABALLERO, S. de R.L. de C.V. solicita por este conducto derecho de réplica por lo que hace a información falsa o inexacta contenida en el artículo intitulado "GOBIERNO DE GUERRERO PAGÓ MÁS DE 66 MDP A EMPRESAS "FANTASMAS" PARA EQUIPAR A LA POLICÍA" autoría del corresponsal Ezequiel Flores Contreras y que fue publicada en su página de internet ( www.proceso.com.mx ) el pasado 27 de Mayo del 2016, en los siguientes términos: 1.- El artículo hace referencia a que el beneficiario de varios contratos en dicha entidad, fue el empresario de nacionalidad colombiana Miguel Caballero. Esto no es correcto, toda vez que la empresa Miguel Caballero, S. de R.L. de C.V. (empresa de nacionalidad mexicana) fue la que resultó adjudicada en los diversos procesos adquisitorios llevados a cabo por las diferentes dependencias en el Estado de Guerrero. En todo momento, Miguel Caballero, S. de R.L. de C.V. ha cumplido con las condiciones establecidas en los procesos adquisitorios y si fue adjudicada, esto se debe a la calidad de sus productos y a la trayectoria como proveedora de múltiples organismos de seguridad en el país durante sus más de diez años de presencia en el mercado nacional. 2.- En este artículo, bajo el encabezado de "EMPRESAS DUDOSAS" se vuelve a hacer mención de la empresa Miguel Caballero estableciendo que se ha denunciado el uso ilegal de la marca "MIGUEL CABALLERO". En primer lugar, el hecho de hacer referencia a Miguel Caballero en este apartado, implica que el autor considera a Miguel Caballero como una empresa dudosa sin dar argumento alguno para considerarla como tal. La Sociedad mercantil Miguel Caballero, S. de R.L. de C.V. está debidamente constituida conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, debidamente Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México (RPP y C-CDMX), situación que el Señor Ezequiel Flores Contreras hubiera podido corroborar fácilmente haciendo un trabajo de Investigación en el propio RPP y C-CDMX, pues al ser un registro público, cualquier persona tiene acceso de manera libre y espontánea. 3.- En cuanto al hecho que un grupo de policías (quienes solicitaron el anonimato) únicamente recibieron dos uniformes y un par de calzado, no se puede hacer más comentario que mi representada cumplió con el compromiso comercial adquirido al entregar la cantidad exacta de equipo táctico pactado con la dependencia estatal, la cual al momento de la recepción realizo todas las pruebas de calidad, Incluyendo pruebas balísticas, con el fin de comprobar lo descrito y exigido en las fichas técnicas de cada uno de los bienes recepcionados. 4.- Por lo que hace a los procesos adquisitorios en los que la empresa Miguel Caballero, S. de R.L. de C.V. participó en el ejercicio 2015 y de los cuales fue adjudicado, sólo se puede comentar que dichos procesos estuvieron apegados a la legislación aplicable y conforme a los procedimientos establecidos por la entidad, sustentados en la ley. 5.- Por lo que hace a la situación del uso ilegal de la marca Miguel Caballero, si bien es cierto, no tiene relevancia en el fondo del artículo arriba referido y constituyen un hecho aislado que nada tiene que ver con los acuerdos comerciales firmados con dicho estado en el año 2015. Por lo anterior nos permitimos sugerirles la publicación de esta breve nota aclaratoria que permite ubicar a nuestra empresa como una compañía legal y bien constituida en México y que en este caso cumplió con la cantidad de producto solicitado por la dependencia estatal. Atentamente Juan Christian Villagra PeñaSeñor director. Con relación a la carta enviada por Juan Villagra Peña, quien se asume como apoderado legal de la empresa Miguel Caballero, S. De R.L de C.V., quiero señalar lo siguiente: 1.- En su portal de la empresa www.miguelcaballero.com , se indica textual que es “una marca de origen colombiano”, como se plasmó en la nota Gobierno de Guerrero pagó más de 66 mdp a empresas “fantasma” para equipar a la Policía. 2.- En la nota se destaca la falta de información sobre la transparencia del procedimiento de adjudicación de contratos millonarios que beneficiaron a las empresas, entre ellas Miguel Caballero, que recibió 60 millones 568 mil 688 pesos por 13 contratos de septiembre a octubre pasado, como lo indica la relación oficial de “contratos y pedidos realizados” de la dirección general de Adquisiciones y Servicios generales, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina). Es decir, se desconoce la forma como la empresa Miguel Caballero obtuvo, solo por citar algunos ejemplos, un contrato de 13 millones 742 mil pesos para “vestuario y uniformes para la Policía Estatal”, el 14 de septiembre de 2015, así como dos contratos más, que suman 10 millones 849 mil pesos por concepto de “calzado” para la misma corporación con fecha del 20 de octubre y el 18 de septiembre pasado. El abogado de la empresa en mención asegura que los procedimientos de adjudicación “estuvieron apegados a la legislación”, pero no muestra ningún documento que acredite su dicho. 3.- Sobre la atribución del calificativo de “empresas dudosas”, en la nota se indica claramente y de forma textual que: “De la empresa Ala del Noroeste no existe registro público alguno”, mientras que del resto se indican algunos de sus antecedentes que existen en archivos de acceso público. 4.- En la misma nota se indica que un grupo de policías estatales que pidieron el anonimato informaron que del año pasado a la fecha, solo han recibido la dotación de “un par de uniformes y uno de calzado”, esto ocurrió a principios de enero de 2016 durante el festejo del día del Policía en el municipio de Chilapa de Álvarez. Atentamente. Ezequiel Flores Contreras. Corresponsal en Guerrero.