Sobre La sombra del Chapo alcanza al nuevo fiscal del caso Iguala

Señor director: El día 9 de los corrientes apareció publicada en el portal electrónico de la revistauna nota titulada "La sombra del Chapo alcanza al nuevo fiscal del caso Iguala", en la que se hace mención de un servidor, a propósito de una publicación realizada en la edición 1609 del semanario en septiembre de 2007. Como es de su conocimiento, en su oportunidad negué públicamente lo que se me atribuía y en entrevista con personal de ese medio de comunicación expliqué lo que de mi parte correspondía. Ante esta reciente publicación en medio digital, me veo obligado a reiterar lo antes dicho, sobre todo porque lo que fue señalado en cuanto a mi persona jamás acontenció, como lo corrobora la circunstancia de que no existe ni existirá información que corrobore algo así. En esa tesitura, no comprendo la reiteración de algo que no tiene razón ni sustento, y que contrasta con toda una trayectoria profesional en el ámbito de seguridad y justicia que no observa ni siquiera indicio alguno de vinculaciones como la que se me ha pretendido atribuir. Mucho apreciaría se tome comprensión de lo anterior -lo que iría en consonancia con el profesionalismo y ética que caracteriza a este medio de comunicación-, se publique la presente en su página de Internet y se proceda como corresponda en función de lo aquí expuesto. Atentamente Alfredo Higuera Bernal