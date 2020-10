Sobre la subasta de bienes de Javier Villarreal

Señor director: En relación a la nota difundida ayer lunes 22 en su portal de Internet relacionada con la subasta de bienes del señor Javier Villarreal en los Estados Unidos y que como lo señala la propia nota informativa fue retomada del diario San Antonio News, reitero que no existe evidencia de que recursos económicos y/o bienes materiales cuya propiedad se atribuyen al extesorero, hayan salido del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ratifico que no existe ningún elemento que acredite que recursos del erario coahuilense hayan sido transferidos a una cuenta del exfuncionario, tal y como sí lo consigna en su nota el San Antonio News y que extrañamente no fue retomado en la publicación que hace su medio. Sin más, me reitero como siempre a sus órdenes Atentamente Ismael Ramos Flores Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza Respuesta: Sr Director: Pongo a su disposición, y a la del Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila Ismael Ramos Flores, una serie de documentos liberados por la Corte de Texas donde se investiga al extesorero Héctor Javier Villarreal Hernández, al exgobernador Jorge Torres López, así como a otros funcionarios y empresarios.

Esos oficios señalan que dinero depositado en diversas cuentas en bancos de Texas y de las Bermudas fue “robado de fondos públicos del erario de Coahuila”. Debido a que la investigación sigue en proceso, las mayoría de los documentos, con las pruebas de los fiscales, se encuentran “sellados” (clasificados). Se darán a conocer cuando terminen las indagaciones y se acuse a todos los implicados por lavado de dinero. Espero que cuando los fiscales estadunidenses presenten las pruebas de ese robo, el Secretario de Finanzas de Coahuila tenga las evidencias para demostrar que la Corte de Texas miente y ellos tienen razón. Atentamente Juan Alberto Cedillo Reportero