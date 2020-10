Sobre la supuesta alianza de diputados del PRI y Morena en Veracruz

Señor director.- XALAPA, Ver.- Me refiero a la nota publicada el día 26 de enero de 2017, suscrita por el periodista Noé Zavaleta, bajo el encabezado “ Vuelven a aliarse PRI y Morena para bloquear supresión de fuero a diputados y alcaldes ”, para hacer las siguientes precisiones y aclaraciones. En el primer párrafo de la nota establece que “El PRI y Morena volvieron a cerrar filas en el Congreso local para bloquear una iniciativa de ley que apunta a la eliminación del fuero a servidores públicos, situación que al menos en este periodo ordinario ya no se podrá concretar”. Sobre este aspecto me permito señalar que nada impide, conforme a las disposiciones reglamentarias que rigen al Congreso veracruzano, que el PAN presente esta iniciativa –o cualquier otra- durante la próxima sesión ordinaria del Congreso, aclarando que conforme a esas disposiciones reglamentarias, el Orden del Día de las sesiones se establece en la Junta de Trabajo Legislativo que preside la panista –y presidenta del Congreso- María Elisa Manterola Sáinz, sin que en dicha comisión se haya propuesto la inclusión de esa iniciativa, por ello, cuando se pretendió incluir fuera de las actividades ordinarias de la Comisión de Trabajo Legislativo, todos los diputados del Congreso Veracruzano, a excepción de los panistas, por un asunto de orden de los trabajos legislativos, consideraron que no debía incluirse en esa sesión, sin que nada impida –insisto- que se presente en la siguiente sesión ordinaria. Las iniciativas deben ser discutidas en las comisiones y, en todo caso, los dictámenes correspondientes deben circular con 48 horas hábiles de anticipación al momento de su votación, por lo que la pretensión de que una iniciativa presentada el jueves, fuera votada el martes, atropella el procedimiento legislativo reglamentado en el Congreso veracruzano. Llama la atención la referencia a que “El PRI y Morena volvieron a cerrar filas en el Congreso local para bloquear una iniciativa de ley…”, cuando lo cierto es que Morena votó a favor de la disminución de regidurías en Veracruz, en una votación claramente coincidente con el PAN. EL gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, adelantó que promovería una Controversia Constitucional en caso de que no se redujeran las regidurías; estamos en espera de que cumpla ese ofrecimiento. Por cuanto hace a la expresión de que “PRI y Morena ya habían cerrado filas para desechar una propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para frenar la reducción de cerca de un centenar de regidurías en igual número de municipios”, es necesario recurrir a la numeralia legislativa, de acuerdos y votos coincidentes y discrepantes para tener una valoración objetiva al respecto, de la cual, el Grupo Legislativo de Morena en Veracruz, considera que la alianza sustantiva y de fondo se ha presentado entre el PAN y el PRI, en temas sustantivos del Congreso veracruzano. Finalmente, Morena ratifica que está a favor de que se les retire el fuero a todos los políticos y funcionarios encumbrados, pues la figura del fuero se ha convertido en un arma que permite impunidad a quienes lo ostentan. Por lo tanto, los diputados de Morena no se oponen a que se discuta la iniciativa para retirar el fuero a funcionarios, siempre que ésta reúna los requisitos establecidos en los ordenamientos del Congreso local. Atentamente Margarito Escudero Luis Coord. Comunicación Social Grupo Legislativo Morena Respuesta del reportero En relación a la misiva que envía Margarito Escudero Luis, quien se ostenta como coordinador de prensa del grupo Legislativo de Morena, quisiera hacer las siguientes precisiones. En cinco ruedas de prensa -en Xalapa, Veracruz y en el pleno legislativo- es la bancada del PAN quien ha denunciado que hay una alianza y una sinergia legislativa entre Morena y PRI para bloquear o no incluir en los puntos del orden del día iniciativas panistas o del propio gobernador, Miguel Ángel Yunes tal y como lo alude la nota en cuestión. Tiene razón Margarito Escudero que el PAN -partido en el poder- también ha negociado acuerdos legislativos con el PRI, el más reciente, la toma de protesta del Fiscal, Jorge Winckler, del cual, este reportero dio cuenta en la página web de. Considero que es Morena y su reacción tardía, la que ha dejado correr y alimentar estas versiones, en las que diputados panistas aseguran que es la bancada de ese partido quien ha estado pactando con el PRI. Prueba de ello es esta misiva que llega 5 días después de las acusaciones del PAN, mismas que fueron reproducidas el pasado jueves 26 en más de una decena de medios de comunicación. Noé Zavaleta Corresponsal de Proceso en Veracruz