Sobre Calderón y su burla a Delfina comenta Belaunzarán

Señor director: En ejercicio del derecho de réplica le pido tenga a bien la publicación del presente escrito en su sitio web, donde se publicó ayer la nota titulada Calderón se burla de Delfina Gómez en Twitter, lo tunden y borra el mensaje , firmada por el reportero Álvaro Delgado. En dicho texto, Delgado habla del tuit de Felipe Calderón sobre Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, que después borró tras recibir críticas. Pero luego dice que el exmandatario "difundió" otro de mi autoría que, dice, escribí "en su defensa". Absolutamente falso. No tengo intención alguna de "defender" a Felipe Calderón, de hecho he sido crítico consistente desde hace más de diez años de la estrategia de combate al narco, de la que, por cierto, es continuador Enrique Peña Nieto; he hecho incluso notorio activismo para promover un cambio radical en la política de drogas y, en los últimos meses, para empujar una alternativa a la Ley de Seguridad Interior que pretende normalizar el creciente militarismo del país, #seguridadsinguerra. Sin embargo, Álvaro Delgado en su cuenta de Twitter ya me acusó hasta de ser su "sicario". Delirante. Mi tuit citado por el reportero no tiene relación con el de Calderón. No lo menciono a él, no está vinculado como respuesta y expresan cosas distintas. Yo no hablo del nombre de la candidata en doble sentido por la referencia al sucesor del trono en la monarquía francesa -cuando existía- sino al papel central de Andrés Manuel López Obrador en su campaña, lo cual se puede constatar en la propaganda impresa y en spots de radio y televisión. Señalar que Delfina Gómez es actriz de reparto de su propia campaña es una crítica legítima y decirlo no me hace "defensor" de nadie ni me vincula a grupos políticos ajenos a mi militancia perredista como le gusta sostener a cierta teoria conspiranoica proveniente del pejismo. Pero, incluso, aunque se coincida en algún cuestionamiento particular, eso no significa concierto previo y es evidente que Delgado no puede tener prueba alguna de lo que no existe. Cuando Álvaro Delgado habla de "difundir" se refiere a dar retweet (RT)y como mis tuits son públicos lo puede hacer cualquier persona y por cualquier motivo en legítimo ejercicio de su derechos, y por supuesto que agradezco que compartan mis mensajes en esa red social. Dar RT no significa necesariamente que se coincida con lo ahí expresado sino que por alguna razón se quiere dar a conocer dicha opinión. En ocasiones he dado RTs a Álvaro Delgado, lo cual no lo convierten en mi "sicario". Sin más por el momento, quedo pendiente de la publicación de la presente réplica y me despido, no sin antes expresar mi genuino reconocimiento a usted y a la revista que dirige. Atentamente Fernando BelaunzaránNo tengo manera de probar que Fernando Belaunzarán criticó con un tuit a Delfina Gómez para defender a Felipe Calderón, quien la insultó con un tuit que luego borró e insertó el del primero. Pero Belauzarán usa la réplica para reclamar que, en Twitter, no en la nota, lo llamé "sicario". Lo que mañosamente oculta es que se trata de mi respuesta a una filiación que reiteradamente me atribuye en Twitter y que sabe que es falsa. Álvaro Delgado