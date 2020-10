Sobre protestas contra diputada priista en Chiapas

La que suscribe, María de Jesús Olvera Mejía, secretaria general de la Federación de Trabajadores del Estado de Chiapas, CTM, solicita se atiendan las siguientes precisiones a la nota publicada el martes 13 en la página web de la revistabajo el título: “ Protestan en Chiapas contra diputada priista que exige 5 mdp a un periodista por daño moral ". A continuación hago de su conocimiento la realidad de los hechos. El pasado 26 de octubre el periódico Diario de Chiapas, publicó un artículo firmado por el periodista Silvano Bautista, en el cual se hacen una serie acusaciones en mi contra, sin que se aporten pruebas ni se acredite la veracidad del contenido. Ante ello, solicité el derecho de replica al periódico pero me fue negado, por lo que en diciembre del 2016 realicé una demanda en contra de ese periódico en la que exijo una disculpa pública o una sentencia económica de acuerdo a lo que la ley establece, y fue hasta este 12 de Junio que el diario fue notificado, para la aportación de pruebas, así que hasta el momento la demanda se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas por ambas partes y sólo nos queda esperar lo que determine la ley. Por otro lado, quiero manifestarle que en ningún momento me encuentro ni sindicada ni procesada por ninguna de las averiguaciones previas que exponen. Las personas que fueron sindicadas en su momento son el C. Ignacio Camas Espinoza y Víctor Ramírez Guillén en la averiguación previa número 677/caj-2/06 y que la misma se encuentra legalmente en reserva por la autoridad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, mediante acuerdo de fecha 8 de julio del 2009 y cuyo delito fue denunciado en su momento por la persona que se dice ofendida de nombre C. Celso Sánchez Noricumbo. No omito manifestarle que quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración. Atentamente María de Jesús Olvera Mejía Secretaria General de la Federación de Trabajadares del Estado de Chiapas. CTM. Respuesta del corresponsal Señor director: El listado de averiguaciones previas en contra de la diputada local, María de Jesús Olvera Mejía, fueron entregadas por el señor Saúl Martínez Martínez, con quien la citada diputada local del PRI mantiene una disputa legal y lucha política por el control de la CTM que ella dirige en Chiapas. El mismo Saúl Martínez lo aceptó la mañana de éste miércoles 21 en una conferencia de prensa. El reportero chiapaneco Silvano Bautista Ibarias demandado por ella, aludiendo daño moral y un pago de cinco millones de pesos, sólo replicó el historial de averiguaciones y señalamientos delictivos que se le sindican. A ocho meses de que se publico el listado de averiguaciones previas, la Fiscalía General del Estado (FGE), como ahora se llama, en ningún momento ha señalado que se trate de información falsa. Además, obran en poder del colega reportero demandado y de este corresponsal, las dos copias de actas de nacimiento de la citada diputada, una por el estado de Hidalgo y otra más por el estado de Chiapas, situación por la cual también ha sido exhibida públicamente. Pongo a disposición de los directivos y editores detodos los documentos a los que se alude en esta carta. Isaín Mandujano Corresponsal