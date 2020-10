Sobre denuncia a alcalde de Tijuana y Jaime Rogozinski

Señor director: Me refiero a la nota que el reportero Antonio Heras publicó en su portal proceso.com.mx el 19 de junio titulado “ Denuncian a alcalde de Tijuana por contratos irregulares en la recolección de basura ”. En virtud de que la nota contiene falsedades que afectan el prestigio de mi persona, me veo en la necesidad de ejercer el derecho de réplica. 1.- ES ABSOLUTAMENTE FALSO que yo sea el “PROPIETARIO DE GRUPO TURBOFIN” como se afirma en la nota. Tampoco soy o he sido administrador o representante legal de dicha empresa. 2.- Nunca he participado en ningún proceso de adjudicación o licitación que haya realizado el Ayuntamiento de Tijuana, y mucho menos he suscrito contrato alguno a mi nombre, o a nombre del GRUPO TURBOFIN con el Ayuntamiento de Tijuana. 3.- Nunca he estado en la Ciudad de Tijuana, Baja California. 4.- Solamente presté mis servicios a Grupo Turbofin en el área de informática y finanzas y dejé de hacerlo desde marzo pasado. Le agradezco la publicación de esta carta en los términos del derecho de réplica que contempla la ley. Atentamente. Jaime Rogozinski W. Respuesta del reportero Señor director: La relación del Grupo Turbofin con los contratos de recolección de basura adjudicados por el gobierno de Tijuana, la señalaron en su denuncia administrativa los regidores del Partido Encuentro Social. Al entregarse la denuncia administrativa en el Congreso de Baja California, la coordinadora de regidores, Mónica Vega advirtió sobre la asignación del servicio en dos etapas con un gasto a la hacienda municipal de 88 millones de pesos, así como la relación de Jaime Aarón Rogozinski. Antonio Heras Corresponsal