Más puntualizaciones sobre "Presidencia borra fotografías de Odebrecht y Lozoya"

Señor director: Me permito hacer precisiones a la respuesta del reportero Arturo Rodríguez al texto aclaratorio que se publicó este martes en Palabra de Lector de la página web del semanario Proceso. Marco las puntualizaciones del reportero en itálicas y las mías en negritas para mayor claridad: 1.- Las fotografías en las que el presidente Enrique Peña Nieto aparecía junto a Emilio Lozoya y Marcelo Odebrecht, respectivamente, fueron eliminadas del portal de la Presidencia. Lo anterior, se confirma por la Presidencia, que atribuye dicha eliminación a la migración del portal. Repito lo que escribí anteriormente:2.- El reportero no realiza valoración respecto a dolo o negligencia en dicha eliminación, como se puede observar en el contenido de la nota. No obstante, la afirmación parte de un hecho: las fotografías no están.Al respecto, es preciso observar que, de conformidad con el Artículo 11, Fracciones IV y V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 68 del mismo ordenamiento, es obligación de los sujetos obligados constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, entendiendo por documento lo que establece el Artículo 3, Fracción VII, de la Ley General de Transparencia: cualquier registro que documente el ejercicio de facultades, funciones y competencias. Luego, el hecho es noticioso, en tanto implica falta a las obligaciones que a la Presidencia como a toda dependencia o entidad gubernamental, la ley les impone.3.- En efecto, el reportero no tiene registro de alguna fotografía en la que aparecieran los tres, ni lo afirma así en la nota.4.- Finalmente, como se puede comprobar en las dos capturas de pantalla del buscador, adjuntas a la presente, la “afectación” no corresponde sólo al encuentro sostenido entre el mandatario y el empresario Marcelo Odebrecht, sino a cuatro años en los que precisamente la migración afectó todos los registros fotográficos de actividades presidenciales entre diciembre de 2012 y febrero de 2016, en los que aparecía el presidente Peña Nieto y el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya.[caption id="attachment_499112" align="aligncenter" width="1200"]La búsqueda del término "Pemex" en la página de Presidencia.[/caption]En respuesta a la nueva comunicación de la Presidencia de la República, me permito solicitarle amablemente a su representante que lea con atención la noticia publicada que ha dado origen a este intercambio. Lo anterior, porque de su comunicación se advierte que concentra la mayor parte de sus argumentos en asegurar que la fotografía sigue en la página de la Presidencia, ofreciendo como prueba una miniatura que suele acompañar los comunicados. Añade que por la migración se vio afectada la resolución durante la migración del portal. Pues bien: la noticia publicada establece desde siempre que esa miniatura en baja resolución está en el portal. Como se explicó con anterioridad, y en la propia nota se informa, no se está hablando de una fotografía en la que aparecen el presidente Peña Nieto, Lozoya y Odebrecht, sino del acervo en el que no se pueden ubicar fotografías del mandatario con Lozoya y del mandatario con Odebrecht, respectivamente, vocablo este último que se añadirá a la redacción de la noticia para clarificar. Por otra parte, en atención al señalamiento sobre un error del reportero en sus criterios de búsqueda, se realizó una nueva búsqueda con la palabra Pemex, expuesto por el representante presidencial como criterio correcto. El resultado es el siguiente: El buscador arroja cinco resultados con galerías de imágenes, de los cuales tres corresponden a las visitas y recorridos presidenciales en el contexto del siniestro en el Edificio B2 del complejo adjunto a la Torre Pemex, ocurrido el 1 de febrero de 2013. Sólo en uno, aparece junto al mandatario, Emilio Lozoya. Los otros dos resultados corresponden, al inicio de operaciones de transporte de Gas Natural de Jáltipan a la refinería de Salina Cruz del 2 de enero de 2015, y a la designación de nuevos titulares de dependencia, entre estas Pemex, el 8 de febrero de 2016. Sólo en la primera, hay una fotografía de la galería en la que aparece Lozoya en la misma imagen que el presidente, pero éste se encuentra sentado y de espaldas a la cámara. De dicha revisión se advierte que los resultados de la búsqueda con el criterio argumentado permiten saber que sólo hay una serie fotográfica (de la visita a los heridos del Edificio B2) en la que el mandatario y Lozoya aparecen juntos, y esa es la totalidad del acervo fotográfico correspondiente a los 38 meses que Lozoya ocupó la dirección de Pemex, período del que subsisten sólo dos actividades. Esas dos actividades son las que el representante presidencial ofrece en sus vínculos electrónicos, junto con una tercera que no corresponde a las Galerías, pues es un comunicado de prensa. Finalmente, me permito observar que conforme a la carta recibida, se establece como momento de la migración del portal el mes de enero de 2015, pero Emilio Lozoya dejó el cargo un año después, de manera que la migración no pudo afectar los registros fotográficos sobre actividades que aun no ocurrían.