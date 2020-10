Sobre "El gobernador de Guerrero resuelve "a billetazos” asalto de grupo armado a periodistas"

Solicitamos sea publicada esta carta dirigida al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. Los periodistas que el 13 de mayo fuimos retenidos, asaltados y amenazados por civiles armados en la carretera federal Iguala-Altamirano, en el perímetro del municipio General Pedro Canuto Neri, rechazamos lo difundido este martes 15 de agosto por laen su nota titulada "El gobernador de Guerrero resuelve a billetazos asalto armado a periodistas", explícitamente cuando se dice que el gobierno nos pagó 150 mil pesos como apoyo. Desmentimos haber recibido esta cantidad de dinero del gobierno del estado y en los términos que se exponen. Exigimos que se transparente el recurso y haga pública la reparación del daño, sin dejar de insistir en nuestra demanda principal: castigo a los responsables. Consideramos que la información difundida resulta de alto riesgo para nuestra integridad física, aunado a los hechos de mayo pasado, sobre todo porque su gobierno no garantiza la seguridad de ninguno de los guerrerenses. Señalamos a su gobierno, por las declaraciones que con evidentes fines perversos de funcionarios de su gobierno, realizó la Directora de Comunicación Social, Erika Lurhs, quien se encargó de presumir con periodistas este tema en una gira en Tierra Caliente, y con ello generar cizaña y división en el medio periodístico, lo que aumenta la vulnerabilidad de los periodistas en la entidad ya, la más peligrosa para ejercer el periodismo. En el caso de nuestro compañero Sergio Ocampo Arista, denunciamos que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha resuelto la denuncia por robo con violencia de su camioneta. En una cobertura en la Tierra Caliente, él mismo la localizó en un corralón de Arcelia y hasta hoy no se la han devuelto por cuestiones burocráticas. Gobernador, responsabilizamos a su gobierno de nuestra integridad física por la información que, de manera tendenciosa, difundió su colaboradora. A la, también le reprochamos el manejo irresponsable de esta información, pues en ningún momento se nos consultó para confirmar la versión oficial, por el contrario, la dio como un hecho. Quedamos en espera de que ordene la aclaración pertinente.