Sobre denuncias de supuestos "Topos" en Juchitán

Señor director: Respetuosamente me dirijo a usted para hacer una aclaración respecto a la nota publicada el pasado 14 septiembre del presente año en su portal, titulada Gobiernos federal y local lucran con los afectados del sismo en Juchitán, denuncian los “Topos”, a propósito de las declaraciones efectuadas por el señor CÉSAR ALBERTO NARVÁEZ JARQUÍN, en su supuesto carácter de "líder coordinador de TOPOS en Oaxaca". Hago de su conocimiento que el señor CÉSAR ALBERTO NARVÁEZ JARQUÍN, no es, y nunca ha sido integrante de la "BRIGADA DE RESCATE TOPOS TLALTELOLCO", A.C., razón por la cual, mi representada desconoce las declaraciones realizadas por dicha persona ante ese prestigiado medio informativo, desconociendo de igual manera al señor HÉCTOR MÉNDEZ ROSALES, persona mencionada en dicha publicación como "líder nacional". No omito señalar que la "BRIGADA DE RESCATE TOPOS TLALTELOLCO", A.C., es, ha sido y será siempre respetuosa de las instituciones civiles, militares, políticas, religiosas y de toda índole, tanto nacionales como internacionales, que cuenta con todos los registros y autorizaciones necesarias y, su actuación se realiza apegada a los protocolos internacionales, lo que la ha llevado a ser reconocida como una de las agrupaciones más seria y responsable, a nivel tanto nacional como internacional en materia de rescate y salvamento. Por lo expuesto, solicito a tan prestigiado medio informativo, la aclaración respecto de la publicación de referencia, toda vez que declaraciones realizadas sin bases ni fundamentos, como es el caso, lejos de contribuir a una reconstrucción, minan cada vez más a nuestra ya de por sí muy lastimada sociedad. Atentamente Antonio Álvarez Méndez Director jurídico Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C.