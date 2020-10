Niega Mirella Guzmán ser funcionaria en el Congreso de Guerrero

Señor director: La suscrita Mirella Guzmán Rosas, con fundamento en el Articulo 60 Constitucional y su Ley Reglamentaria, solicito a usted de la manera más atenta, la publicación de esta réplica a la nota aparecida el martes 23 de octubre de 2018 en el portal de noticias de esta casa editorial con el título “Exfuncionaria de Michoacán acusada de peculado, maneja las ?nanzas del Congreso de Guerrero”. Sobre la anterior me permito señalar lo siguiente: Es falso que yo ostente alguna responsabilidad administrativa en el Congreso del Estado de Guerrero como lo señala la nota. Debo agregar que no he recibido nombramiento o cargo alguno que sustente la afirmación del reportero. En relación a la “acusación” que enfrenté en el 2014, es importante señalar que se decretó a mi favor auto de libertad por falta de pruebas para procesar, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia en materia penal, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro de la causa penal 360/2014, lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del Juicio de Garantías número 1182/2014, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, donde se me concedió de manera lisa y llana el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, al resolver la inexistencia de elementos de prueba en mi contra que hicieran siquiera suponer la existencia presunta de la comisión de un delito, por tanto, la detención ministerial de que fui objeto y las afectaciones a mi persona, imagen pública y familia, fueron totalmente inconstitucionales y violatorias de mis derechos humanos fundamentales. Rati?co a este medio informativo, que no existe sentencia condenatoria alguna en mi contra y que no me encuentro sujeta a ningún proceso penal, porque fui exonerada de los cargos imputados como consecuencia de una persecución política del gobierno en turno. No omito mencionar que en numerosas ocasiones a través de reportajes de investigación y notas periodísticas la revista Proceso informó y dio cuenta a la sociedad, del uso político y faccioso que se dio a las instituciones de seguridad y procuración de justicia durante la estancia como Comisionado en Michoacán de Alfredo Castillo. Asimismo, es importante señalar que cuento con una trayectoria de más de 20 años de trabajo en el servicio público, donde siempre me he conducido bajos los principios de eficiencia y honestidad; poniéndome siempre a disposición de las autoridades administrativas y/o fiscalizadoras para las aclaraciones correspondiente. Sin más por el momento, emito la presente replica en pleno ejercicio de los derechos relativos a la publicación referida en líneas anteriores, confiada de que Proceso siempre han sido un medio que busca la objetividad y respeto de los derechos de los ciudadanos y sus lectores. Atentamente Mirella Guzmán RosasEl día de ayer, se publicó en proceso.com.mx que el presidente del Congreso local, Pablo Sandoval Ballesteros, negó que la exfuncionaria del gobierno de Michoacán Mirella Guzmán Rosas sea trabajadora del Poder Legislativo en la entidad, aunque admitió que fue contratada para “realizar un diagnóstico de la administración” del Congreso.