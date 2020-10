Manolo Caro niega tener interés en dirigir una serie con Angélica Rivera

El día de hoy, once de diciembre, leí en la revistaedición 2197 el artículo titulado “Adiós al glamour del poder” firmado por el señor Jenaro Villamil. En él menciona que yo, Manolo Caro, he sostenido conversaciones con la señora Angélica Rivera para llevar su biografía a una serie de televisión. Quiero comentarle que esto es totalmente falso; no ha habido acercamiento alguno con dicha persona. No es de mi interés llevar su vida a una serie de televisión, película u obra de teatro. Esta información perjudica mi imagen pública ya que yo estoy en completo desacuerdo en enaltecer personas que, como ella, han dañado profundamente a mi país. Debido a lo anterior solicito que por favor publiquen esta carta en el mismo espacio visible que le dieron al reportaje de Villamil, quien desafortunadamente no solicitó mi versión sobre este tema. En el futuro por favor procuren contactarme antes de publicar cualquier cosa de mi o de mi trabajo para evitar información apócrifa.En mi texto de la presente edición de la revista Proceso sobre Angélica Rivera, afirmo que “versiones de la empresa (Netflix)” señalan que la exprimera dama le propuso al director Manolo Caro que dirigiera una posible serie sobre su biografía o sobre su vida en Los Pinos. Como se consigna, es un trascendido, no un hecho consumado. Agradezco a Manolo Caro su carta y su desmentido. Como ya expresé a través de redes sociales, le pido una disculpa por no consultarlo para corroborar esa versión que, evidentemente, es falsa. Caro señala que esta información “perjudica mi imagen pública ya que yo estoy en completo desacuerdo en enaltecer personas que, como ella, han dañado profundamente a mi país”. En esto coincido: el daño ocasionado por la exprimera dama es profundo.