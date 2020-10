Posición del gobierno de Guerrero sobre las amenazas en contra del corresponsal Ezequiel Flores

Señor director: Solicito se publique en su espacio de Palabra de Lector la siguiente carta en la que el gobierno del Estado de Guerrero, fija su posición sobre la denuncia pública realizada por corresponsales de su medio y que fue difundida por proceso.com.mx bajo el título Proceso denuncia amenazas en contra de su corresponsal Ezequiel Flores. Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República. Lcc. Rafael Rodríguez Castañeda, Director de la Revista Proceso. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Corresponsales de la Revista Proceso. A la opinión pública: El miércoles 5 circuló en proceso.com.mx y redes sociales una nota en la cual expresan su “preocupación y condena rotunda por el clima de hostigamiento, amenazas e intimidación que prevalecen en Guerrero en contra de la labor periodística crítica, y particularmente en contra de nuestro compañero corresponsal Ezequiel Flores Contreras”. Reconocemos que las condiciones de violencia que se viven en el país y en la entidad, colocan en situación de alto riesgo a quienes ejercen el periodismo. Los medios de comunicación son indispensables para el desarrollo de la vida democrática, en tanto que contribuyen a transparentar las acciones de gobierno, las exigencias de la sociedad, difunden la naturaleza de los conflictos y con su ejercicio ofrecen su colaboración para la protección de los Derechos Humanos. Respecto a los “ataques digitales a través de las redes sociales mediante usuarios anónimos”, una vez que fueron divulgados por los medios, la Secretaría General de Gobierno los hizo del conocimiento inmediato al Mecanismo Estatal, el que a su vez lo participó al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, e igualmente se ofrecieron al señor Ezequiel Flores Contreras medidas de protección por parte de la Fiscalía General del Estado, las cuales no aceptó. Es recomendable que el señor Ezequiel Flores Contreras, corresponsal del semanario Proceso en Guerrero, presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público o la instancia que considere conveniente, con el propósito de que se realicen las investigaciones necesarias. Por lo anterior, el gobierno del Lic. Héctor Astudillo Flores, reitera su compromiso con el respeto que merecen los comunicadores y hace un llamado a la Fiscalía General del Estado para que acelere las investigaciones en los casos de atentados de periodistas sufridos en Guerrero y atienda con la mayor eficacia y prontitud la denuncia que en su momento pudiera presentar el señor Ezequiel Flores Contreras. El gobierno del Estado reitera su compromiso de ofrecer las mayores garantías posibles para el libre ejercicio de esta delicada profesión. AtentamenteRespuesta del corresponsal Señor director: Con relación a la postura del gobierno de Guerrero, quiero expresar que decidí rechazar la “medida de seguridad” ofrecida por las autoridades locales porque consiste en desviar de sus funciones a dos policías ministeriales para habilitarlos como escoltas personales, situación que viola la legalidad. La Fiscalía estatal no garantiza certeza y confianza para realizar una investigación apegada a la legalidad porque su titular, Jorge Zuriel de los Santos depende directamente del actual secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame. El fiscal anteriormente se desempeñó como subsecretario para asuntos jurídicos de la dependencia que dirige Salazar Adame, a quien he señalado como el responsable de generar un ambiente de hostilidad en mi contra entre sus seguidores de redes sociales. Incluso, la fiscal especial para Derechos Humanos de la Fiscalía estatal, Martha Wendy Reza Ojeda fue acusada por la PGR de una serie de delitos e irregularidades -en las que también se involucra a funcionarios ministeriales-, en el conocido caso del homicidio de dos normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en diciembre de 2011 que a la fecha sigue impune. Sobre el llamado que hace el gobernador Héctor Astudillo para que la Fiscalía “acelere las investigaciones en los casos de atentados de periodistas sufridos en Guerrero”, es importante recordar que hasta el momento siguen impunes los asesinatos de los periodistas Francisco Pacheco Beltrán, Cecilio Pineda Birto y Gabriel Soriano, así como el atentado contra la locutora indígena Marcela de Jesús Natalia y el feminicidio de la YouTuber Pamela Montero La Nana Pelucas, crímenes registrados todos en los tres años de esta administración estatal. Por estos hechos, tomé la decisión de acudir ante la PGR y la CNDH para que investiguen y determinen el origen de las agresiones en redes sociales en mi contra dado el nivel de impunidad y desconfianza existente en las instancias estatales. Atentamente