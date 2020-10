Sobre "Alumnos del CCH Sur marchan a Rectoría por violación de una estudiante"

Señor director: Por medio de la presente me dirijo a ustedes para ejercer mi derecho de réplica, consagrado en el artículo 6° Constitucional y en la Ley Reglamentaria del Artículo 6°, con relación a la nota que la revista que ustedes dirigen, publicó el 21 de octubre del presente año en su edición en línea titulada:, en la que se hacen alusiones a mi persona, Mauricio Ruiz sobre denuncias anónimas de acoso sexual. Quiero aclarar que tengo 34 años de impartir clase en el CCH Sur y en ningún momento he tenido actas levantadas en la Unidad Jurídica, que me involucren en hechos como los descritos en su publicación, ni de ninguna otra actitud anti universitaria dentro del Plantel ni en la Universidad Nacional Autónoma de México. Solicito que investiguen en el departamento jurídico del plantel, para que verifiquen y corrijan públicamente su nota, ya que dichas afirmaciones dañan mi imagen en la comunidad del Colegio, en e la Universidad y ante mi familia. A lo largo de mi trayectoria en la Universidad, he construido una carrera docente basada en la participación en grupos de trabajo académico, publicación de artículos y libros, asistiendo y cumpliendo con todas mis obligaciones como profesor, actividades que los invito a verificar. No es publicando notas de este tipo, sin la debida investigación y confirmación, como se construye una comunidad y una sociedad informada, al contrario las falsas noticias sin la debida fundamentación, fomentan la anulación de la generación de una opinión pública, critica y responsable que tanto hace falta al país en estos momentos. Quedo atento a su respuesta y me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación de información.Profesor del CCH-Sur.