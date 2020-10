Acerca de "El empresario García Valseca y la historia de su secuestro"

Señor director: El pasado 23 de noviembre la revista Proceso publicó en su versión digital el texto titulado "El empresario García Valseca y la historia de su secuestro" https://www.proceso.eom.mx/607724/el-empresario-garcia-valseca-y-la-historia­ en el cual se hace referencia a la escuela 'Árbol de Vida' y a una servidora de forma imprecisa por lo que solicito se haga efectivo mi derecho de réplica para evitar la tergiversación de los hechos. El texto dice: Aclara (García Valseca) que no conoció al chileno en la escuela del método Waldorf que el empresario fundó con su esposa en un predio de su propiedad, al que llamaron Los Charcos, como se llegó a publicar cuando Escobar Poblete fue detenido: "Ese hombre (Escobar) se apoderó de la escuela después... Se incrustó en la escuela, se hizo presidente de la asociación de padres de familia ... manejaba la escuela que mi mujer y yo fuimos construyendo poco a poco y tuve que dejar cuando ella se enfermó. El se incrustó ahí y se hacía pasar como un buen hombre". La actual directiva, que encabeza la chilena Vivian Piña Duhart, la mudó a otra zona de la ciudad y le cambió el nombre por Árbol de Vida. En ese contexto entró a la escuela Raúl Julio Escobar con la identidad de Ramón Alberto Guerra. Las precisiones son las siguientes: La comunidad educativa Árbol de Vida adquirió este nombre en el año 201 2, un año antes de inscribir a mi hija (diciembre 2013), fecha en la que comencé mi relación con la escuela. Al venir de otro centro educativo con pedagogía Waldorf, algunas maestras me invitaron a forman parte del Consejo de Padres y Maestros y para el siguiente ciclo escolar (agosto 2014) me propusieron coordinar la escuela ante la renuncia del entonces coordinador. La escuela cambió de sede en agosto de 201 8, más de un año después de la detención de Ramón Alberto Guerra quien, de acuerdo a papás que estuvieron en la escuela desde tiempo atrás, comenzó a formar parte de ésta como un padre de familia más en 2004, es decir, nueve años antes de que yo me integrara a ella. Entonces, el cambio de nombre (201 2) no fue consecuencia de la mudanza de la escuela (agosto de 2018), y la llegada de Ramón Alberto Guerra al colegio sucedió mucho antes de que yo tuviera relación con esta comunidad educativa. En resumen la cronología real de los hechos mencionados es la siguiente: 1997 Jayne Marie Rager, esposa de García Valseca, funda con un grupo de personas la escuela Centro Internacional Allende, después llamada Los Charcos. 2004 Los hijos de Ramón Alberto Guerra entraron a la escuela. 2007 Secuestro de Eduardo García Valseca (EGV) 2008 García Valseca y Jayne Marie Rager se mudan a EU. 20l2 La escuela cambia de nombre y se le denomina Árbol de Vida. Dic 20l3 Vivian Piña comienza su relación con la escuela. Agosto 2014 Vivian Piña inicia como coordinadora de la escuela. Mayo 2017 Detienen a Ramón Alberto Guerra. Agosto 20l8 la escuela muda su sede y sigue llamándose Árbol de Vida. Como muchos habitantes de San Miguel de Allende lamentamos y nos consternamos ante los hechos con los que fue vinculado a quien conocimos como Ramón Alberto Guerra. Desde su detención, una servidora y personal de la escuela colaboramos con la justicia y las autoridades siempre que nos lo requirieron. Tenemos una profunda solidaridad con cualquier persona que haya sido víctima de un crimen como el secuestro o cualquier otro; esperamos logren justicia y la reparación del daño. Aunque ha cambiado de nombre, la escuela 'Árbol de Vida' es una asociación civil sin fines de lucro que lleva 22 años formando generaciones de estudiantes inspirados en la pedagogía Waldorf con el apoyo de muchos padres de familia, maestros y bienhechores. Es presidida por un Consejo que busca el bienestar comunitario. Nuestra misión sigue siendo acompañar el sano desarrollo de niñas y niños en el hacer, el sentir y el pensar para formar seres humanos libres, capaces de dar propósito y dirección a sus vidas. Conforme a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Artículo 6º de la Constitución Política de los. Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, solicito se publiquen estas aclaraciones en la versión digital lo antes posible, para evitar que información imprecisa pueda causar confusión a la opinión pública y perjuicio en mi honorabilidad personal, profesional y buen nombre de nuestra comunidad educativa.Señor director: Lo señalado por mi entrevistado Eduardo García Valseca, como se menciona puntualmente en el texto, tuvo como propósito aclarar que no tuvo ningún tipo de relación con Raúl Julio Escobar Poblete, éste en su identidad de Ramón Alberto Guerra Valencia, a través de la escuela que fundó su finada esposa, además de confirmar la participación de Escobar como padre de familia en la misma. Esto último es corroborado por la misma Coordinadora en su carta. Ni en sus señalamientos para esta entrevista, ni en la redacción de la reportera, se hace referencia o alusión a cualquier otra situación que implique un afán de desprestigio y mucho menos vínculo alguno con las actividades por las que Escobar Poblete fue procesado y sentenciado por autoridades en el estado.