Acerca de "Los negocios de los hermanos de Ochoa Reza y Lozoya Austin: La rama mezcalera del PRI"

Me refiero al artículo publicado en su página electrónica de noticias bajo el título "Los negocios de los hermanos de Ochoa Reza y Lozoya Austin: La rama mezcalera del PRI" , en el que se hacen menciones falsas sobre mi actividad profesional. Durante más de una década, he sido operador y propietario de restaurantes en la CDMX; en ninguno de ellos ha existido sociedad alguna con el señor Juan Jesús Lozoya Austin. Por otro lado, no tuve, ni tengo participación directa en la instalación y operación de un restaurante en España. Le informo que también es falso que yo sea propietario de 15 marcas de mezcales. No poseo ninguna. Tampoco es cierto que haya logrado incidir en normas regulatorias del mezcal. Jamás he participado en ningún proceso de esa índole. En conclusión, el artículo referido contiene múltiples aseveraciones falsas y dolosas contra mi persona. El autor nunca me buscó para darme la oportunidad de dar mi opinión sobre dichas aseveraciones falsas, antes de su publicación. Razón por la cual le pido publique esta carta aclaratoria, atendiendo a mi derecho de réplica, en todas las plataformas donde fue publicada la nota referida.Pedro Pablo Ochoa RezaEn relación al artículo de nombre "Los negocios de los hermanos de Ochoa Reza y Lozoya Austin: La rama mezcalera del PRI" , publicado por PODER y replicado por la revista Proceso, y a la carta aclaratoria enviada por Pedro Pablo Ochoa Reza, este equipo periodístico hace constar que: 1. Todas la informaciones del reportaje relativo a Pedro Ochoa están basadas en información oficial y/o información emitida por las propias empresas o el propio Pedro Ochoa; se pueden consultar la referencias en el sitio RindeCuentas.org y en la revista Proceso en su edición en línea. 2. La marca Mezcales de Leyenda se encuentra en gestión de Jesús Lozoya Austin y Pedro Ochoa, tal y como el documento público de presentación de los mezcales hace referencia y en puntos de venta en línea. “Product Description: Mezcales de Leyenda was founded by Juan Jesus Lozoya and Cesar González Hermosillo, holding long standing relationships with artisanal mezcal producers from different regions in Mexico. In 2009 Pedro Ochoa and New York based chef Danny Mena joined Mezcales de Leyenda to educate the public on mezcal as a category”. 3. Las 15 marcas a las que se hace referencia en el reportaje (no todas son de mezcales), corresponden a las reportadas en el sitio de Internet de Mezcales de Leyenda. 4. Fue el propio Pedro Ochoa quien sostuvo en una entrevista mediática ser socio del restaurante Puntarena, fundado en México y cuya sucursal fue abierta en Casa México en España, ubicada en Madrid.Claudia Ocaranza, Coordinadora de Periodismo en PODER. Ricardo Balderas, Periodista de Investigación en PODER.