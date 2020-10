Comentarios al texto '‘Grotesco’ intento de soborno de Manuel Velasco Coello”

Señor director: He leído con mucha atención el reportaje del Lic. Álvaro Delgado titulado “‘Grotesco’ intento de soborno de Manuel Velasco Coello” en torno al libro de memorias del Lic. Santiago Nieto Castillo, por lo que me permito compartirle de manera muy respetuosa los siguientes comentarios. Durante mi periodo como Gobernador de Chiapas sostuve siempre una relación de respeto a la autonomía del Lic. Santiago Nieto como titular de la FEPADE, así como de cooperación y coordinación institucional. Muestra de lo anterior, es el convenio que ambos suscribimos en el 2015 para implementar un blindaje electoral en los comicios locales de ese año, reunión celebrada en Casa de Gobierno el 1 de julio de ese año en un marco de civilidad y respeto mutuo como puede apreciarse en las fotografías que le hago llegar en esta misiva.Asimismo, pongo a su disposición el siguiente link donde queda asentada dicha reunión en la que también estuvieron presentes funcionarios federales y estatales, además de las acciones conjuntas que implementamos el Gobierno del Estado y la FEPADE. Quiero destacar que en este encuentro no participó el Lic. Arturo Escobar y Vega, pero sí acudió el Secretario General de Gobierno, Lic. Juan Carlos Gómez Aranda. Por todo lo anterior, me permito expresarle que son absolutamente falsas las imputaciones que se hacen hacia mi persona, ya que durante los seis años de mi Gobierno establecí en todo momento una relación de absoluto respeto y coordinación con todas las autoridades e instituciones de nuestro país y, de manera particular, con la FEPADE. Sin otro particular, espero que esta información sea de utilidad para la destacada labor periodística que realiza la revistaque usted dignamente dirige. Reciba un cordial saludo y quedo a sus apreciables órdenes. Atentamente: Lic. Manuel Velasco CoelloSeñor director: El senador Manuel Velasco Coello asegura que “son absolutamente falsas las imputaciones que se hacen en mi contra”, pero en la nota está claro que quien las hace es el exfiscal electoral Santiago Nieto Castillo. Los señalamientos del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP al entonces gobernador de Chiapas, son la transcripción fiel de lo que está escrito en su libro Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo, que ya está en circulación. Sobre Arturo Escobar y Vega, el exdirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nieto Castillo escribe en su libro que llegó a la reunión acompañando al gobernador Velasco, quien ahora aclara que no participó en la misma. Atentamente: Álvaro Delgado