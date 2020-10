Sobre entrega de imagen cultural a actor de Televisa en Oaxaca

RAFAEL RODRÍGUEZ CASTAÑEDA Director de la RevistaEn términos del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3 y 4 Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, ante usted respetuosamente acudo para expresar lo siguiente: En su artículo titulado “Oaxaca: alcalde morenista entrega las llaves a Dios; otro, da a actor de Televisa imagen cultural” publicado en el siguiente link : incurre en dos irregularidades: primera: utiliza mi imagen sin autorización; y, segundo: utiliza información sin sustento. En cuanto al primer punto, se puede observar una foto en la cual yo aparezco y no cuenta usted con ninguna autorización expresa o tácita para el uso de mi imagen; más aún, que la nota no centra su contenido en información o acción realizadas por la suscrita, sino en diversas personas. El uso de la imagen, lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios, es de uso personal y se requiere de autorización para utilizar la misma. Como referente puede consultarse el precedente establecido en el Amparo directo 24/2016. Por otro lado, aún más grave para mi persona y mi dignidad, resulta que su revista propaga la siguiente información: “Por otra parte, ciudadanos denunciaron en Twitter que la diputada oaxaqueña “@irmajuancarlos, que integra la comisión de Asuntos indígenas del @Mx-Diputados, contrata al actor de televisa Sergio Sendel para que, junto con ella, sean la imagen cultural e invitados especiales de la máxima fiesta de Cuilapam, #Oaxaca”. Dicha información carece de fuente, lo que origina que únicamente se trate de información amarillista y sensacionalista con la única finalidad de confundir al lector. Pero al mismo tiempo es muy delicado pues afecta a mi persona. Propagar una idea, sin sustento, con la única finalidad de perjudicar, violenta el numeral 6 del Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO. Además, debo reiterar que un reportaje serio, como siempre le ha caracterizado a su revista, debe venir respaldada por investigación de campo, entrevistas y análisis de diversas fuentes. Para tal efecto, pongo a su disposición toda la información que usted requiera para que haga un reportaje objetivo. No me opongo que ustedes emitan opiniones con base en datos objetivos. Me opongo a que emitan opinión con base en datos inciertos. Además, el contexto en el cual utilizan la información conduce al lector o lectora a que deduzca que he actuado incorrectamente. Quiero manifestarle que todo mi actuar ha estado apegado no solo a derecho, sino incluso a principios morales y éticos que rigen a nuestros pueblos indígenas. Desconozco si el reportero que redactó el artículo comparte o no mis mismos principios. En un mundo plural, la diferencia es la base de la coexistencia democrática, pero algo que es ineludible es que los datos objetivos son un referente exacto para poder emitir opiniones serias y fundadas. En ningún caso, se ha contratado a actor o actriz alguno con dinero del pueblo ni dinero personal. Las personas que quieran colaborar con los pueblos indígenas lo hacen de manera solidaria y con un alto fin social. Le invito que se una a nuestra causa e invito a su revista que haga un reportaje sobre las diversas comunidades indígenas del país y de Oaxaca. Sin duda, su apoyo solidario y gratuito será de mucha utilidad, aunque no sé si le reditúe económicamente como sí puede hacerlo un texto que esté plagado de notas sensacionalistas y fundadas en opiniones subjetivas. En atención a lo expuesto y en ejercicio al derecho de réplica, solicito respetuosamente lo siguiente: Primero: reproduzca el contenido de esta carta en el mismo espacio en el cual fue publicada la nota aludida en párrafos anteriores. Segundo: realice una investigación y publique sus resultados. Su público lector lo merece. Agradezco la atención que pueda darme y me suscribo de usted. A T E N T A M E N T E LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DIP. IRMA JUAN CARLOSSolo le recuerdo a la diputada Irma Juan Carlos que como representante popular está expuesta al escrutinio público. En el texto en cuestión no se incumple ni se incurre en ninguna irregularidad en tanto que se trató de un evento abierto, público, por lo que de ninguna manera se invade la esfera privada de la legisladora. Tampoco las críticas son invento mío, se trata de opiniones de los propios pobladores que manifestaron su inconformidad a nivel personal y en las redes sociales. Atentamente Pedro Matías