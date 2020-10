Acerca de "Firme, el caso contra Lozoya... y otros prominentes peñistas"

Señor director: En apego a mi derecho de réplica, consagrado en el artículo sexto de la Constitución Política Mexicana, le solicito de la manera más atenta publicar integra esta carta con las aclaraciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emite respecto a la nota titulada: "Firme, el caso contra Lozoya ... y otros prominentes peñistas", firmada por el reportero Álvaro Delgado y publicada el 2 de julio del presente en el número 222 de la revista Proceso. En la nota arriba mencionada, específicamente en la sección titulada "Nieto Castillo facilitó la fuga", el reportero señala que: "(...) e/ director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, alertó a los implicados al anunciar que congelaba sus cuentas bancarias//. Al respecto, le manifiesto que existen errores en cuanto a las circunstancias narradas y valoraciones vertidas por el reportero. El 24 de mayo de 2019, la UIF dictó un acuerdo de bloqueo de cuentas a 16 personas, de las cuales 8 son físicas y 8 son morales. Ese mismo día a las 14:07 horas, se envió un requerimiento electrónico para el bloqueo de las cuentas bancarias de estas 16 personas por parte de las instituciones del sistema financiero. El requerimiento llegó de modo inmediato a 480 instituciones financieras, sobre las cuales la UIF no tiene competencia. Cabe destacar que, siguiendo el debido proceso, la UIF en ningún momento hizo público o publicitó dichos requerimientos al sistema financiero. Por tanto, contrario a lo sostenido en la revista Proceso, ni el titular de la UIF ni ningún otro funcionario de ésta alertaron por ningún medio a los implicados con el congelamiento de cuentas . En todo momento, estas acciones se realizaron como parte de las funciones de la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones que derivan de diversos instrumentos internacionales, así como de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Le reitero que la UIF, en el cumplimiento de sus atribuciones legales, investigará cualquier hecho que se encuentre relacionado con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Finalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera actúa en todo momento conforme a derecho, con la política de cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de los ejes centrales del Gobierno de México.En mi entrevista con el fiscal general Alejandro Gertz Manero queda claro que es él quien culpa a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, de alertar a Emilio Lozoya y otros involucrados sobre las órdenes de aprehensión en su contra, debido a que, el lunes 27, hizo público el congelamiento de sus cuentas. Por razones de espacio, no se incluyó un diálogo con Gertz sobre cómo se hizo pública la información de las órdenes de aprehensión y que una nota de la agencia Notimex, del martes 28 de mayo, atribuyó a “fuentes” de la Fiscalía General de la República, lo cual él negó. -¿La agencia Notimex cita a fuentes de la Fiscalía como el origen de la información sobre las órdenes de aprehensión? -No es cierto. -¿Entonces de dónde salió? -De una información que vino de una unidad de la Secretaría de Hacienda que señaló a estas personas y les congeló sus cuentas. -¿Y los puso sobre alerta? -Imagínese nada más: Salir a ocho columnas en todos los periódicos diciendo que estos señores han sido ya sancionados con la congelación de cuentas por un delito de esta naturaleza. ¿Dónde quedó la secrecía?” Más adelante, cuando Gertz habla del trámite para obtener de un juez la orden de aprehensión, insiste: “Nos la dio. ¡Pero ya estaban avisados! Y había que salir a buscarlos sobre la base de que el que íbamos a buscar ya sabía que lo íbamos a ir a buscar”. Álvaro Delgado