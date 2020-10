Acerca de "También se investiga a Elías Beltrán y su esposa"

Hago referencia al artículo de la revista Proceso en su más reciente edición (domingo 2 de junio de 2019), “También se investiga a Elías Beltrán y a su esposa”, en el que hacen imputaciones sobre mi familia y mi persona que son absolutamente falsas, y que están basadas en una obtención de información que no fue verificada por el reportero y cuyas conjeturas resultan en acusaciones muy serias, no solo contra mí y de mi esposa, sino contra despachos muy importantes, todos acreditados por su reputación. A lo largo de mi trayectoria como servidor público, durante más de 20 años, en diversas dependencias he observado y he hecho observar las leyes y los valores de nuestra Constitución y las leyes, he honrado mis cargos con integridad y profesionalismo y, he entregado los mejores resultados que han estado a mi alcance. Mientras he ostentado algún cargo en el gobierno, tanto en el ámbito local como el federal, no he tenido relación alguna con ningún familiar. Puntualmente, el despacho Kuchle & Asociados y cualquier cliente de esa firma han sido ajenos en el ejercicio de los cargos público que he desempeñado y yo a ellos en su práctica comercial o profesional. Aclaro que el que suscribe nunca ha realizado actividad ilícita y niego que haya realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita, asimismo, también es falso que Marcela Kuchle López hayan realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Reglamentaria del Artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás disposiciones jurídicas aplicables nacionales e internacionales, solicito que se haga de conocimiento de la opinión pública y se publique íntegramente la presente aclaración, tanto en la revista impresa de Proceso en su siguiente edición (próximo domingo) como en la versión digital, así como en las redes sociales, con las mismas frecuencia y características que se ha dado a conocer la nota. Quedo a sus órdenes, Alberto Elías BeltránEn la nota bajo mi firma está acreditado expresamente que Alberto Elías Beltrán, exencargado de despacho de la PGR, y su esposa, Marcela Kuchle López, están bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las presunciones de lavado de dinero corresponden a la misma autoridad, no al reportero. El reportero tampoco hace ninguna imputación a Elías Beltrán ni a su esposa, y sólo consigna hechos basados en la información de esa autoridad, la UIF de la SHCP, que incluye las transferencias económicas de otros despachos de abogados al de Kuchle López. Álvaro DelgadoSeñor director: Hago referencia a la edición del 2 de junio del 2019 de la revista Proceso, que incluye la nota titulada “También se investiga a Elías Beltrán y a su esposa”. La que suscribe, Marcela Kuchle López, soy Licenciada en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey desde 1999 y Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana desde el 2005. A lo largo de mi vida profesional he trabajado en instituciones financieras y despachos de abogados de primer nivel. En el año 2006 me independicé para fundar una firma de abogados de la cual fui socia fundadora en un 33% hasta diciembre del 2014, fecha en la que me separé para continuar con mi práctica profesional durante el año 2015 y constituir en mayo del 2016, la Firma de abogados Kuchle & Asociados, S.C. y ser socia del 99.99%. He conservando desde siempre la misma infraestructura y domicilio desde el año 2011. Lo anterior refleja más de 20 años ejerciendo mi profesión y ofreciendo asesoría en el ejercicio libre de mis dos profesiones. Como sucede normalmente en la práctica del derecho y de otras profesiones, Kuchle & Asociados, S.C. cuenta con alianzas con otros despachos de abogados que permite ampliar el abanico de servicios que se ofrecen a los Clientes. Es por esta sencilla razón por la cual se reciben y se envían de forma frecuente transferencias entre despachos y consultores, sinceramente sin entender lo “sospechoso” o “inusual” del tema. Kuchle & Asociados cuenta con una cartera de Clientes relevantes en cuanto a su dimensión y penetración en la economía nacional, por ser líderes en su sector. En este sentido, los recursos que ha recibido y recibe Kuchle & Asociados están completamente asociados a los ingresos por los servicios profesionales que se prestan a los Clientes y en ningún momento están relacionados con asuntos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), como la nota falsamente lo refiere. La nota refiere que Kuchle & Asociados recibió entre junio del 2016 y a la fecha recursos de diversos despachos de abogados y pretende manipular y hacer creer a los lectores que dichos recursos derivan de posibles actividades ilícitas, lo cual es FALSO y NIEGO rotundamente que los ingresos estén vinculados a una actividad ilícita; asimismo NIEGO haber recibido en lo personal o a través de Kuchle & Asociados, recursos de la empresa Inmuebles de Manufactura, S.A. de C.V. Que no cause sorpresa que una mujer con dos carreras profesionales, casada y madre, con 20 años de experiencia pueda generar ingresos por propio merito profesional. Es ofensivo que la nota sugiera que los recursos económicos obtenidos sean por motivos distintos a mi esfuerzo y trabajo. ¿Acaso una mujer que es madre y profesionista puede generar ingresos relevantes, sin existir el riesgo de ser investigada? La información filtrada por la UIF y publicada por Proceso, es información sensible sobre mi situación financiera y pone en riesgo la seguridad de mis hijos y de mi persona, por lo que me reservo cualquier derecho o acción por los daños y perjuicios que se generen o se pudieran generar a mis hijos, a mi persona, a mi relación con los Clientes o con los despachos de abogados con los cuales actualmente intercambio experiencias. Kuchle & Asociados, cuenta con prestigio reputacional y se basa en principios de integridad, por lo que solicito que las aclaraciones sean publicadas en los términos que a continuación se mencionan. Con fundamento en la Ley Reglamentaria del Artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho Réplica, Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicito la publicación íntegra de mis aclaraciones ante la opinión pública y se corrija la información en la versión impresa de Proceso en su siguiente edición, así como en la versión digital y en redes sociales y que dichas correcciones o precisiones se publiquen con el mismo formato, frecuencia y características con la que se ha dado a conocer la nota original referida en el proemio de la presente réplica. Atentamente, Marcela Kuchle LópezLa fuente de la información publicada bajo mi firma, como se aclara expresamente, es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autoridad que también presume lavado de dinero en las operaciones financieras del despacho propiedad de la señora Marcela Kuchle López, esposa de Alberto Elías Beltrán, exencargado de despacho de la PGR. El reportero no hace ninguna imputación de conductas ilícitas contra nadie, sólo describe los movimientos financieros que la UIF de la SHCP tiene bajo investigación, que incluyen las transferencias de despachos de abogados a la firma de la licenciada Kuchle López y el origen de las mismas. Álvaro DelgadoSeñor director: El que suscribe José Antonio Cuéllar Labarthe, Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Administrativo, Maestro en Derecho Económico, y miembro de la firma jurídica "CL ABOGADOS S.C.", respetuosamente le señalo lo siguiente: El pasado 2 de los corrientes mes y año, se publicó un artículo titulado "También se Investiga a Elías Beltrán y su Esposa", en dicha nota se hace referencia al despacho de abogados y consultores que represento, en los siguientes términos: "LO QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN DE LA UIF, SEGÚN LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR PROCESO, ES QUE UN TERCIO DE ESA CANTIDAD {31.8 millones de pesos) LO RECIBIÓ DE CL ABOGADOS, LA FIRMA EN LA QUE ELLA TRABAJÓ ANTES DE CREAR SU DESPACHO Y DONDE COBRÓ, ENTRE 2015 Y 2016, 11.95 millones, POR CONCEPTO DE "SERVICIOS PROFESIONALES" ... DE ESA CANTIDAD, SIEMPRE SEGÚN LA UIF, KUCHLE LÓPEZ, RECIBIÓ 8 millones POR CONCEPTOS COMO "SERVICIOS LEGALES", "COMISIÓN ASIGNACIÓN ASUNTO PRODECON" POR EL QUE COBRÓ 3 millones 240 mil pesos, Y "COMISIÓN ASIGNACIÓN ASUNTO CONAGUA", POR 870 MIL PESOS". Estas afirmaciones son ajenas a la realidad, por lo siguiente: (i) La aseveración de que la licenciada Kuchle López trabajó en CL ABOGADOS, S.C. previo a la constitución de su firma es falsa, en virtud de que lo que proporcionaba eran servicios profesionales independientes . (ii) La relación profesional de CL ABOGADOS, S.C. con la citada licenciada antecede a muchos años a que el señor Alberto Elias Beltrán haya ocupado los cargos señalados en la nota, lo mismo que con el despacho Kuchle y Asociados, S.C. (iii) Es falsa cualquier imputación de lavado de dinero a la que infiere la nota. Las relaciones profesionales y comerciales entre la citada licenciada y las firmas, Kuchle y Asociados, S.C. y CL ABOGADOS, S.C., están perfectamente soportadas contable y fiscalmente. En dichas relaciones (profesional y comercial) se comparten diversas tareas profesionales de manera recíproca, ello en función de las encomiendas que realizan los diferentes clientes de ambas personas morales, utilizando las especialidades que en cada campo jurídico tienen y los abogados que las integran, lo anterior con el fin de prestar servicios jurídicos y de consultoría integrales, sin que ninguno de los asuntos relacionados con la Lic. Kuchle y ambas firmas sea de naturaleza penal, ni ante la Procuraduría General de la República. CL Abogados, S.C. es un despacho de servicios jurídicos, en el que la reputación, la honorabilidad y buen nombre son la base de nuestro negocio. En función de esto, para evitarnos daños comerciales pedimos la corrección se haga a la brevedad tanto en la revista impresa de Proceso el próximo domingo, como en la versión digital Atentamente José A. Cuéllar LabartheEn la propia carta del licenciado y maestro José Antonio Cuéllar Labarthe, cuando cita párrafos referentes a su despacho en la nota bajo mi firma, se identifica la fuente de toda la información: La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En la nota se establece también la relación laboral que hubo entre la señora Marcela Kuchle López y el despacho CL Abogados, por el concepto de “servicios profesionales” y que Cuéllar Labarthe precisa que son “servicios profesionales independientes”. En la información queda claro que la relación laboral de la señora Kuchle López y el despacho CL Abogados comenzó antes de que el esposo de ésta, Alberto Elías Beltrán, asumiera como encargado de despacho de la PGR. Sin embargo, según la información de la UIF de la SHCP, el despacho CL Abogados hizo transferencias al de Kuchle López por 31.8 millones de pesos, entre 2016 y 2019. Y es esa autoridad, no el reportero, la que presume lavado de dinero. Álvaro DelgadoSeñor director: El pasado domingo 2 de junio, la revista Proceso publicó un artículo titulado "También se Investiga a Elías Beltrán y su Esposa", en el que se señala que PDeA Abogados transfirió 7.28 millones de pesos entre 2018 y 2019 al despacho de Kuchle y Asociados propiedad de Marcela Kuchle López, esposa de Alberto Elías Beltrán, exprocurador general de la República. La nota sugiere que tales depósitos están vinculados a operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, nuestra contabilidad interna demuestra que esto es falso. Tenemos pruebas de que PDeA Abogados no ha efectuado pago alguno a Alberto Elías Beltrán, directamente ni por conducto de interpósita persona, por asuntos relacionados con la entonces Procuraduría General de la República, mucho menos con recursos provenientes de la empresa Inmuebles de Manufactura, S.A. de C.V. Conforme a los principios que rigen al periodismo y al tenor de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revista Proceso debió haber contactado a PDeA Abogados para incorporar nuestros comentarios y verificar lo filtrado por sus fuentes. De haberlo hecho, dicha información falsa no se habría publicado. PDeA Abogados es un despacho de servicios jurídicos, en el que la reputación, la honorabilidad y buen nombre son la base de nuestro negocio. En función de esto, para evitarnos daños comerciales pedimos la corrección se haga a la brevedad tanto en la revista impresa de Proceso el próximo domingo, como en la versión digital. Quedamos a su disposición para cualquier duda o comentario adicional. Atentamente LUIS MANUEL ACHALa nota bajo mi firma informa que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga un conjunto de operaciones financieras relacionadas con Alberto Elías Beltrán, exencargado de despacho de la PGR, y su esposa, Marcela Kuchle López. La presunción de lavado de dinero corresponde a la misma autoridad, en cuya investigación relaciona al despacho de la señora Kuchle López, pero también, con base en información bancaria, a despachos de abogados que le transfirieron recursos, como se detalla en la propia nota. El reportero tampoco afirma ni sugiere que el despacho PDeA Abogados, del que hasta ahora sé que es socio el licenciado Luis Manuel Pérez de Acha, haya “efectuado pago alguno a Alberto Elías Beltrán, ni directamente ni por conducto de interpósita persona, por asuntos relacionados con la entonces Procuraduría General de la República”. La fuente de toda la información, como se dice reiteradamente en la nota, es la UIF de la SHCP. Álvaro Delgado