Sobre "Pese a la austeridad, diputados de Morelos aprueban comprarse vehículos nuevos"

Señor director: Me dirijo a usted para solicitar se publique esta nota aclaratoria correspondiente a la información publicada el 11 de julio en curso, en el portal a su cargo bajo el título: "Pese a la austeridad, diputados de Morelos aprueban comprarse vehículos nuevos". Ni en lo personal, ni como coordinadora del Partido del Trabajo y menos como pesidenta de la Junta Política y de Gobierno, participé y mucho menos encabecé autorización alguna, para la compra de vehículos de la marca Volkswagen, para ser utilizados por los 20 diputados locales. A mayor abundamiento, aclaro que no existe acta alguna que justifique ninguna compra de automóviles. De hecho, hago constar que, a la fecha, el Congreso del Estado de Morelos, solo tiene en propiedad 1 solo vehículo y es de carga al servicio del área administrativa. Y, además, afirmó y aseguró, que en ningún momento asistí a la sesión de la Conferencia para preparar los Trabajos Legislativos del día 1O de julio, donde se autorizó la compra de vehículos para diputados, por parte del presidente del Congreso. Lamento que por dolo o mala fe se me atribuya esta situación por parte del reportero Jaime Luis Brito, quien no es la primera vez que miente y me difama. Pero además debo ser enfática, porque el mismo día a las 21.10 horas cuando publicó su nota, pero bajo las siglas de su portal propio, masiosare.org, vía WhatsApp se le pidió que corrigiera la información y el aceptó mediante respuesta que dice textualmente, "ok, ahorita lo corrijo", pero en lugar de proceder en congruencia y profesionalmente, utilizó el buen nombre de la rvista Proceso, para escribir de forma entrecomillada afirmaciones que nunca dije, por lo que le exijo a esa persona que se retracte públicamente o muestre a la opinión publica el audio donde conste esta afirmación: "vayan escogiendo color" y las otras aseveraciones que me imputa, pues presuponen la existencia de un audio que debería tener en su poder. Me parece claro también que, burlando la buena fe que le dispensan, público temerariamente en el portal de Proceso a su cargo. Confió que usted sabrá tomar las medidas que correspondan a este caso. Además, no debe pasar desapercibida la mala fe y dolo del reportero, porque está clarísimo que, la nota enviada por el área de Comunicación Social del Congreso sobre este asunto, señala claramente que, quien afirmó y difundió que se comprarían vehículos nuevos para diputados, fue el presidente del Congreso, el legislador Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, del Partido Encuentro Social y en ninguna parte del boletín se hace referencia a mi persona. Le adjunto copia del mismo boletín. Y desde luego, afirmó categóricamente, que, de continuar el presidente del Congreso con dicho procedimiento, de ninguna forma aceptaré vehículo alguno. Lo único verdadero que afirma su reportero, y con lo cual coincido, es que autorizar la compra de vehículos nuevos de lujo para diputados, sería contrario a la política de austeridad proclamada e impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.Señor director: Las sesiones de la Conferencia para los Trabajos Legislativos y de la Junta Política y de Gobierno, que son de interés público, son a puerta cerrada. Para saber lo que ahí se discute o acuerda, los reporteros tenemos que recurrir a la información oficial o a versiones de testigos que participan, sean los propios diputados o personal del Congreso de Morelos. Oficialmente, no existe grabación, aunque sí actas y acuerdos escritos, mismos que regularmente se reservan hasta que son actos consumados. En ese contexto, quiero aclarar lo siguiente: 1. La nota de la compra de los vehículos es cierta. Fue confirmada por los propios diputados locales en entrevistas con medios locales. 2. Si es verdad que la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz no participó en la sesión donde se decidió la compra, no es posible que no estuviera enterada de lo que ahí se discutió, dado que hubo una representante suya en la mesa, la diputada Érika García Zamora, quien regularmente cubre las ausencias de la titular. 3. Las versiones que tomé como referencia para la nota, aseguran que existió el apoyo de Rodríguez Ruiz para la compra de los vehículos. 4. Si la diputada afirmó: “vayan escogiendo el color”, no puedo probarlo, porque insisto en que las sesiones son a puerta cerrada e incluso a veces en lugares distintos al recinto Legislativo. No obstante, confío en mis fuentes y asumo la responsabilidad de lo escrito.