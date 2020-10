Palabra de Lector: Sobre 'Detienen a 'El Chaparro”, responsable de la ola de violencia en Chilapa desde 2015”.

Señor Director Con relación a la nota de esta fecha, publicada en la versión digital de la Revista Proceso, titulada “Detienen a “El Chaparro”, responsable de la ola de violencia en Chilapa desde 2015”, redactada por Ezequiel Flores Contreras, en la que hace referencia a mi persona, consistente en que en abril del año 2017, familiares de personas desaparecidas de Chilapa, supuestamente me acusaron de tener nexos con el crimen organizado; al respecto me permito hacer las siguientes aclaraciones. Niego totalmente tales aseveraciones, porque no tienen ningún sustento legal. Soy abogada con 25 años de trayectoria honrada e intachable en el servicio público. Cada cargo público es resultado de mi preparación y experiencia. A raíz de las notas del señor Flores Contreras, el día 1 de mayo de 2017, me presenté de manera voluntaria ante la Fiscalía General del Estado, donde a petición mía, se abrió una Carpeta de Investigación, con el propósito de que la autoridad ministerial realice las indagatorias necesarias y que las personas que supuestamente hacen esos señalamientos, presenten las pruebas del caso. Aclaro que nadie acudió ante la autoridad ministerial, ni presentó las pruebas requeridas. En un estado de derecho caben todas las manifestaciones amparadas en la libertad constitucional de expresión y de prensa. El gremio periodístico ha gozado y goza de la más irrestricta libertad para publicar y opinar sobre diversos temas. Pero también es cierto que la Constitución ampara a los particulares ante la violación de sus derechos humanos con imputaciones que carecen de un fundamento legal elemental: la prueba. Reiteradamente Ezequiel Flores Contreras, ha hecho alusiones a mi persona, de manera falsa, dolosa e injusta; vía redes sociales contesté a sus denostaciones y le presenté imágenes de actas de nacimiento donde le evidencio la falsedad de sus afirmaciones. Exijo que el periodista o quien considere que he incurrido en conductas ilegales, presente con pruebas en la mano, las denuncias necesarias. El discurso de odio de Ezequiel Flores, se traduce en violencia de género y vulnera de modo grave mi condición de mujer y madre de familia, al exponerme al riesgo; además compromete mi calidad de servidora pública al descrédito social de manera injusta. Hago responsable al periodista Ezequiel Flores Contreras de cualquier daño o agresión contra mi persona o mi familia. Ma. Elena Jaimes Martínez Titular de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y PeriodistasSeñor Director. Con relación a la postura de la funcionaria estatal sólo quiero recordar que en abril de 2017, familiares de personas desaparecidas de Chilapa acusaron directamente a María Elena Jaimes Martínez, actual coordinadora del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos del gobierno estatal, de tener nexos familiares con Zenén Nava, El Chaparro. En ese momento, las víctimas narraron que el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, colocó a María Elena Jaimes Martínez al frente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pero luego la removió porque integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chilapa la acusaron de presuntos nexos familiares con el líder de la pandilla de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez. Hasta el momento, la funcionaria estatal no ha explicado si su padre está casado con la mamá de Zenén Nava Sánchez, como lo afirman las víctimas de Chilapa. Atentamente Ezequiel Flores Contreras