Sobre "La ruta mexicana de Rangel Gómez, el militar chavista perseguido por lavado de activos"

María del Rosario Huet Covarrubias, en mi carácter apoderada de Quimera Metals, S.A. de C.V., me dirijo a usted, con el fin de aclarar información difundida por la prestigiosa revista de noticias y análisis político en su portal el día 5 de septiembre 20l9, llevando el artículo el título “La ruta mexicana de Rangel Gómez, el militar chavista perseguido por lavado de Activos”, que se puede localizar en https://www.poceso.com.mx/598444/la-ruta-mexicana-de-rangel-gomez-el-militar-chavista-perseguido-por-lavado-de-activos, citando como fuente “La Sombra de los Negocios de su yerno, cubre al General Rangel Gómez en México”, https://armando.info/Reportajes/Details/2596.

Quimera Metals, S.A. de C.V., es una empresa debidamente constituida con domicilio en el edificio corporativo ubicado en Boulevard Miguel Ávila Camacho No. 88, interior 301, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, mismo que se señala como domicilio para recibir comunicaciones, situación que no coincide con el señalamiento de que se trata de una empresa “fantasma” o "de papel" que no puede localizarse.

Quimera Metals S.A. de C.V., es una empresa que al día de hoy no tiene relación con el señor Carlos González Piazza y nunca la ha tenido con el Señor Rangel Gómez, información pública y accesible en el Registro Público del Comercio de la Ciudad de México.

La participación en el mercado de metales de Quimera Metals, S.A. de C.V., no es de la magnitud que se menciona en la publicación. Quimera Metals, S.A. de C.V., es una empresa pequeña (Pyme) que se dedica a comercializar metales, sin infraestructura industrial. Esto es, Quimera Metals, S.A. de C.V, no es una empresa minera, por lo que no requiere permisos o autorizaciones de la Comisión Nacional de Agua por consumir altos volúmenes de agua.

El tema de la cumbre empresarial que se menciona en el artículo en cuestión, lo consideramos descontextualizado, máxime que, hasta donde sabemos, se trata de un foro abierto al público en general al que asisten empresarios de distintos niveles ramos de la industria.

Respecto al tema marítimo que también se menciona en el artículo en cuestión, Quimera Metals, S.A. de C.V., es una empresa que cuando requiere servicios marítimos los contrata directamente con las distintas navieras que escalan puertos mexicanos y no tiene nada que ver con asociación alguna para contratar y ofrecer servicios marítimos.

En ningún momento en nuestra nota se afirma que Quimera Metals sea una empresa fantasma o de papel. Se pone en duda la dirección porque hay variaciones en la forma de reportarla en diferentes fuentes.

En nuestra nota se afirma que Carlos González Piazza tuvo relación con Quimera Metals como muestra la carta emitida el 05 de septiembre de 2007 por la propia empresa, donde se reconoce que el señor González Piazza de nacionalidad mexicana, efectivamente trabajaba con ustedes, percibiendo un salario de 120,224.00 M.N como Socio y Director Comercial. No se tiene documentación sobre el estado actual de la relación entre la empresa y González Piazza.

En ningún momento afirmamos que exista una relación entre Quimera Metals y el señor Rangel, sino que ésta es triangulada a través de su yerno, González Piazza. Quimera Metals participó en la cumbre empresarial y al ser distribuidora no necesita permisos de CONAGUA. En cuanto al permiso de Agente Naviero, PODER posee copias del documento por el cual Quimera Metals junto a Mexmarines solicitaron autorización al Gobierno de México para realizar dicha acción frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Atentamente Licenciada María del Rosario Huet Covarrubias Apoderada Quimera Metals, S.A. de C.V.Agradecemos el interés de la licenciada María del Rosario Huet Covarrubias en conversar con PODER en lo referente al reportaje publicado en conjunto con el medio Armando.Info y republicado por Revista Proceso, denominado: “La ruta de Rangel Gómez, el militar chavista perseguido por lavado de activos”. Repasamos exhaustivamente todas las fuentes usadas por el reportaje, volvimos a contactar directamente a Quimera Metals y sobre los puntos que aborda su carta quisiéramos aclarar que:Siguiendo los máximos estándares periodísticos que nos rigen, y así como el reportero envió un mensaje a la empresa vía Facebook el día 19 de julio de 2019 y fue leído sin emisión de respuesta por parte de la empresa el 15 de agosto de 2019, hoy PODER ha asistido a la dirección proporcionada en la carta de la empresa. El reportero pudo hablar con personal de la entrada y con el Lic. Roberto, quien sin dar su apellido se identificó como Director General de Quimera Metals e informó su intención de no continuar con la publicación de la carta aclaratoria enviada a Proceso. Sin embargo, respetando el derecho su réplica Lic. Huet Covarrubias, en PODER optamos por la redacción de esta respuesta. Atentamente Ricardo Balderas y Claudia Ocaranza. Periodistas en PODER.