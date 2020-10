Sobre "Apagón en BC fue inducido por el CENACE para que el sur de California no se quedara sin energía"

Señor director Sirva la presente para hacerles llegar un cordial saludo y compartirles que la nota publicada el 3 de septiembre en www.proceso.com.mx titulada “Apagón en BC fue inducido por el CENACE para que el sur de California no se quedara sin energía” hace equivocadamente tres referencias a IEnova que, para beneficio de sus lectores, es necesario corregir. 1.- La planta de ciclo combinado denominada “La Rosita” mencionada en la nota no es y nunca ha sido propiedad de las empresas IEnova y/o Sempra Energy. IEnova, subsidiaria de Sempra Energy, es propietaria y opera la planta denominada Termoeléctrica de Mexicali (TDM) cuya generación no está integrada a la red eléctrica de la Comisión Federal (CFE) en Baja California. Por lo tanto, la falla ocurrida en días pasados no tiene relación alguna con IEnova y/o Sempra Energy, versión confirmada por la propia Comisión Federal de Electricidad en su conferencia de prensa del día 4 de septiembre. 2.- La empresa InterGen no es ni ha sido filial de IEnova y/o Sempra Energy. 3.- La falla generalizada en el suministro eléctrico ocurrida en 2011, que en el artículo se atribuye a problemas en una planta de generación de Sempra Energy en el sur de California, se debió a fallas en varias subestaciones localizadas en Arizona no relacionadas con IEnova y/o Sempra Energy. Sin otro particular, solicitando atentamente se sirva realizar las correcciones correspondientes, le mando un cordial saludo. Atentamente Cristina Kessel Director de Relaciones Institucionales

Señor director.-

Con relación a la misiva de Cristina Kessel, Director de Relaciones Institucionales de IEnova, hago los siguientes comentarios.

1.- La empresa InterGen no es ni ha sido filial de IEnova y/o Sempra Energy. Es socia desde 2015 de estas compañías en el proyecto Parque Eólico Energía Sierra Juárez, ubicado en Tecate, Baja California. Esta es la primera instalación de energía renovable transfronteriza entre México y Estados Unidos.

En noviembre de 2017, IEnova, filial mexicana de Sempra Energy, anunció que suministraría electricidad a San Diego Gas & Electric Company (SDG&E) –filial de Sempra Energy- desde otro parque eólico que construyó, con una inversión de 150 millones de dólares en el municipio de Tecate, Baja California, tras haber firmado un contrato de compraventa de energía a 20 años.

En 2015, el parque eólico de 300 millones de dólares en Energía Sierra Juárez, también en Tecate y a cargo de IEnova e InterGen, acordó vender energía a 20 años, a la misma compañía San Diego Gas & Electric.

2.- La falla generalizada en el suministro eléctrico ocurrida el 8 de septiembre de 2011, que afectó a 8 millones de personas que habitan el sur de California a partir del condado de Orange, parte de Arizona, el estado de Baja California y parte del estado de Sonora, se originó por un supuesto “error humano de un empleado de mantenimiento” que trabajaba para la empresa San Diego Gas & Electric Company (SDG&E), perteneciente a Sempra Energy, en South Gila, al norte de la ciudad de Yuma, Arizona.

La relación de SDG&E con Sempra Energy todavía es visible hoy en los logos en su página en internet https://es.sdge.com/

Cristina Kessel debe recordar que por la crisis energética de California entre 2003 a 2011, la Comisión de Energía de California multó con 3 mil 300 millones de dólares a las empresas energéticas que crearon ese problema con los precios y aprovisionamiento en California que aprovecharon las deficiencias de la desregulación en aquel estado de la Unión Americana para elevar las tarifas a los usuarios.

Atentamente:

Javier Cruz Aguirre

Reportero