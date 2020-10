Acerca de 'Desmienten a alcalde de Zapopan y denuncian falta de insumos”

Abastecimiento de cubrebocas, caretas y equipamiento de protección a personal para la atención de pacientes cotidianos, así como infectocontagiosos y sospechosos que cumplen con la definición operacional por covid-19.

Instalación de despachadores de gel alcoholado en distintas áreas para uso del personal —médico y administrativo— y población que acude a recibir atención; además de garantizar el uso de jabón en áreas de urgencias y baños para personal y pacientes.

Ante esto, argumentamos que todo procedimiento médico está sustentado por la condición clínica requerida y no de manera arbitraria.

Las medidas de acondicionamiento de las áreas se realizan de acuerdo con las necesidades y casos documentados en cada unidad; para ello se implementan materiales especializados con el objetivo de delimitar y contener las vías de posible contagio, supervisadas y coordinadas por la subdirección y jefatura de enfermería de cada unidad.

Aunado a ello, la institución ha impartido capacitación al personal que establece contacto con pacientes y casos sospechosos por covid-19, respecto a cómo actuar y hacer uso de los equipos de protección.

Destacamos que hemos buscado la manera de mejorar las condiciones laborales de nuestro personal eventual de acuerdo con las necesidades de la institución. Con relación a la antigüedad, aptitudes y disciplina, logramos ampliar el tiempo de contratación, y pasar de contratos quincenales a tiempo determinado por periodos de 4 meses.

Respuesta de la reportera

Por tercera ocasión y a través de esta carta y en facultad del Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, solicitamos la publicación íntegra de este texto aclaratorio que refuta los señalamientos infundados en la nota “Desmienten a alcalde de Zapopan y denuncian falta de insumos”, escrita por Gloria Reza y publicada en el portal web de Proceso en el enlace https://www.proceso.com.mx/626293/zapopan-insumos Al respecto refutamos los siguientes puntos que expone la nota: 1.- Gloria Reza hace mención de una serie de supuestas quejas y denuncias de personal por falta de insumos médicos para la atención de casos sospechosos por covid-19 en unidades médicas del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. En respuesta aclaramos e informamos que desde la primera mitad de marzo la institución adaptó los protocolos de contingencia por covid-19 y reforzó las medidas de sanitización con el suministro de material y equipamiento de la siguiente forma:2.- Posteriormente en la nota se narran escenarios por supuestas malas prácticas, omisiones del personal y maltrato a pacientes en la unidad Cruz Verde Norte. Además, en el texto, Gloria Reza asegura que el personal acondicionó el área de encamados de esa unidad con “bolsas de plástico jumbo para atender a dos pacientes sospechosos con covid”.3.- El texto concluye con el supuesto reclamo que refiere que el personal eventual no posee seguro de vida ni insalubridad, y la exigencia al presidente municipal, Pablo Lemus, para recibir la basificación laboral.Reiteramos que esto es un logro que brinda mayor certidumbre laboral a las y los trabajadores, quienes por medio de esta modalidad cuentan con horarios fijos y acceso a cotizar al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), para recibir prestaciones como créditos hipotecarios, jubilación, pensión por invalidez y la obtención de sus aportaciones. Además, garantizamos que todos nuestros trabajadores cuentan con seguridad social. Mientras que el otorgamiento de bases, es un asunto sujeto a las condiciones económicas de la institución, para soportar la carga laboral que esto implica. Al mismo tiempo de esta aclaración, señalamos que la nota no posee ninguna declaración de fuentes, testigos o prueba gráfica en su totalidad que fundamente estas supuestas quejas y declaraciones, incluso de forma anónima. Entendemos la responsabilidad e independencia como principios periodísticos, así como la necesidad de verificación, imparcialidad —que incluya a ambas partes— y responsabilidad social de informar la verdad, la cual es imprescindible en momentos difíciles para la población como lo es durante esta contingencia.La nota no está infundada, se basa en testimonios de personal de salud de la Cruz Verde recogidos por la reportera. El municipio en su carta asevera que en la primera mitad de marzo suministraron material y equipo, sin embargo, en el sitio micrositio que habilitó sobre "”, en el apartado de "Compras, Adquisiciones y/o Contrataciones realizadas por la emergencia sanitaria COVID-19", se reporta que la mayoría de las ordenes de compras datan el 6 de abril y se entregó el pedido ocho días después. Incluso existe una orden de compra de 80 mil cubrebocas que se pidieron el 29 de abril y se entregaron el pasado 6 de mayo. Luego de recibir las quejas de los trabajadores, la reportera consultó al líder del Sindicato Zapopan OPD Servicios de Salud, Carlos Ortiz quien comentó que el personal le informó de la falta de jabón y de otros insumos. También, mencionó que el sindicato donó equipamiento de seguridad a los trabajadores como caretas, cubrebocas, mascarillas, trajes guantes, y gel antibacterial al municipio, así como a sus afiliados. Los beneficiados comentaron a la reportera que estaban agradecidos por la entrega del sindicato, puesto que el municipio, por ejemplo, les dio una careta que no les protege por completo el rostro, y que los cubrebocas son de mala calidad. Con relación al área que acondicionó el personal de bolsas de plástico en la Cruz Verde Norte, se cuenta con las fotografías que demuestran en el hecho, una de ellas se publicó junto con el texto. Respecto a las condiciones laborales, Carlos Ortiz informó que actualmente existen personas que llevan hasta 15 años laborando como eventuales, y que desde 2009 existen 250 plazas vacantes que serían abiertas cuando mejoren las condiciones económicas, según le han dicho cada administración. La reportera tiene fotografías que demuestran las quejas sustentadas de los trabajadores cuyos nombres no se revelan por temor a las represalias que sufrirían por parte de sus superiores.