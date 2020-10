Acerca de "Muere por covid-19 un empleado al servicio de Grupo Salinas"

Licenciado Jorge Carrasco Director de la revista Proceso Presente

1. Con respecto al reportaje de fecha 29 de abril del año 2020 publicado mediante el link de internet que describiré a continuación https://www.proceso.com.mx/627886/empleado-grupo-salinas, noticia realizada y/o elaborada según información de dicho artículo por el reportero Mathieu Tourliere, desde este momento negamos tajantemente que el C. Rodolfo Cruz Juárez haya laborado para Grupo Nach. En ese tenor solicitamos que la revista que Usted representa tenga la bondad de aclarar mediante el mismo medio mis afirmaciones ya que insisto, la persona de nombre Rodolfo Cruz Juárez fallecido según su publicación por haber contraído el virus covid-19 nunca perteneció al equipo de trabajo de Grupo Nach. 2. Respecto de lo asegurado por su revista dentro del mismo reportaje también se afirmó que los trabajadores de la empresa que represento prestan sus servicios bajo “hacinamiento” lo cual resulta igualmente falso, por lo cual desde este momento invitamos a cualquier representante o reportero a su cargo, en especial al C. Mathieu Tourliere para que se presente en nuestras instalaciones de las oficinas de Grupo Nach – Torre esperalda, Ave. Adolfo Ruiz Cortines No. 26 piso 1. Col. Lomas de Atizapán, C.P. 52977, Atizapán de Zaragoza, Estado de México e incluso a cualquiera de nuestras demás oficinas y de esa forma verifiquen las condiciones totalmente favorables y de salubridad bajo las cuales laboran nuestros empleados.

Respuesta del reportero

1. El reportaje se basa en las denuncias de varios empleados que Grupo Nach y Difusión de Servicios Administración, S.A. de C.V. contrataron por outsourcing para trabajar en los call center al servicio de Grupo Salinas, los cuales operan en los edificios ubicados en el número 911 de la calle de Rascarrabias y en el 16 de la Cerrada del Relox, en la Ciudad de México.

Respecto a lo narrado por el suscrito en el párrafo que antecede solicito respetuosamente que se publique en su revista impresa y en su publicación electrónica mis afirmaciones ya que nuevamente queda evidenciado que la información publicada es errónea y lacera sensiblemente la prestigiada imagen que la empresa que represento a base de trabajo, responsabilidad y esfuerzo adquirió desde su fundación hasta la actualidad. Atentamente Lic. Abelardo Sebastián Romero Ruano Representante Legal.Señor Director: En respuesta a la carta del señor Romero, aclaro lo siguiente:El reportaje no plantea que Rodolfo Huvy Cruz Juárez haya laborado para Grupo Nach: dice que trabajaba en el edificio de Rascarrabias, donde la distancia entre cada agente, de espalda a espalda, no llega a un metro, mientras que de codo a codo no rebasa 50 centímetros. Una simple búsqueda de “Grupo Nach” en Internet remite a páginas como LinkedIn, Computrabajo, Jooble, Cornerjob, Bumeran o Talenteca –entre muchas-- en las cuales aparecen anuncios de empleo publicados por Grupo Nach para trabajar en Rascarrabias y Cerrada del Relox para Grupo Salinas. Ahora bien, la serie de reportajes publicados la semana pasada muestra que, si bien los empleados reconocen a Grupo Nach y Difusión de Servicios Administrativos como sus empleadores –en realidad, como intermediarios para Grupo Salinas–, estas empresas no los contratan directamente: sus nóminas y bonos son pagados a través de otras razones sociales: en el caso de Grupo Nach, empleados enviaron arecibos emitidos por las empresas factureras MIF Corporativo Humano, S.A. de C.V. y Alto Nivel Especializado Cega, S.A. de C.V. 2. Respecto al segundo punto, es evidente que el reportaje habla de la condición de hacinamiento que impera en los edificios de Rascarrabias y Cerrada del Relox, en la Ciudad de México, y no en las oficinas que Grupo Nach tiene en Naucalpan. Saludos. Mathieu Tourliere