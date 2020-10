Acerca de "Sobrevivientes a la masacre de Acteal piden audiencia a López Obrador"

Precisar que los sobrevivientes de la Masacre de Acteal miembros de Las Abejas de Acteal, no están buscando una audiencia con Andrés Manuel López Obrador. En donde mencione:

Quitar la fotografía de la nota publicada en Proceso, aunque es tomada por el propio Isaín Mandujano, quienes aparecen en dicha imagen, son sobrevivientes de Las Abejas de Acteal que en ningún momento han pedido audiencia con AMLO. En su lugar se ponga una fotografía de quienes sí han solicitado la audiencia con AMLO, porque nosotros no somos.

Respuesta del reportero

La Mesa Directiva de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (en adelante Las Abejas de Acteal) única y legítima autoridad de dicha Organización, de acuerdo al artículo 10, fracción VI, de la Ley Reglamentaria del Artículo 6 de la Constitución, solicita el derecho de réplica de una publicación que realizó el periodista Isaín Mandujano, el pasado 30 de mayo del 2020, con el encabezado: "Sobrevivientes a la masacre de Acteal piden audiencia a López Obrador" https://www.proceso.com.mx/632349/sobrevivientes-a-la-masacre-de-acteal-piden-audiencia-lopez-obrador Como autoridad única y legítima de Las Abejas de Acteal y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, le pedimos que nuestra imagen sea retirada su nota publicada en, lo anterior debido a que no somos nosotros los que están solicitando una audiencia a Andrés Manuel López Obrador, sus publicaciones confunden a la opinión pública, nos discrimina y comete una grave falta a la ética y lucha de la memoria de nuestros Mártires de Acteal, que como víctimas y sobrevivientes hemos elegido la Etapa de Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal). El periodista Isaín Mandujano, tiene en su conocimiento que desde el 2014, un grupo de sobrevivientes se dividieron de nuestra Organización Las Abejas de Acteal y crearon un grupo al que denominaron en un primer momento "Consejo Pacifista Sembradores de Paz", después cambiaron a "Concejo de la Organización de Las Abejas de Acteal" (en adelante el "Consejo pacifista") quienes han usurpado el nombre, logo y sellos de nuestra Organización y su único objetivo es crear confusión y despojo de nuestro Sitio de la Memoria y la Esperanza, con sede en la comunidad de Acteal. Respecto a la escisión del "Consejo Pacifista" de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, en su momento ofrecimos aclaraciones públicas para evitar confusiones a la sociedad civil nacional e internacional, una de ellas es mediante conferencia de prensa realizada en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., el pasado 20 de abril del 2016 (aquí podrán escucharlo con detalle:) La otra conferencia de prensa la hicimos el año pasado en Acteal, sede de Organización Las Abejas de Acteal, en donde manifestamos nuestro interés ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en llegar hasta el informe de fondo del Caso Acteal y rechazamos públicamente una "Solución amistosa" con el Estado mexicano (aquí podrán escucharlo con detalle:) Por todo lo anterior, le urgimos:“La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) en ningún momento ha solicitado audiencia a Andrés Manuel López Obrador, como lo escribió el periodista chiapaneco Isaín Mandujano, el día 30 de mayo de 2020, publicado en el portal de. Las fotografías que aparecen en dicha nota confunden a la sociedad, ya que la imagen muestra a familiares de la Masacre de Acteal que han elegido la Etapa de Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quienes sí han solicitado dicha audiencia es una escisión de Las Abejas de Acteal que se han denominado en un primer momento "Consejo Pacifista Sembradores de Paz" y posteriormente "Concejo de la Organización de Las Abejas de Acteal" quienes además han usurpado el nombre, logo y sellos de dicha Organización. La Mesa Directiva es la única y legítima autoridad representativa de Las Abejas de Acteal y sobrevivientes de la Masacre de Acteal y ninguna otra.” Dicho texto se publicará en el mismo lugar de la página donde está publicada su nota.Por último, le pedimos amablemente al periodista Isaín Mandujano no siga confundiendo a la opinión pública, con el uso indebido del nombre de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y de las imágenes de nuestros compañeros sobrevivientes de la Masacre de Acteal; lamentamos la falta de respeto a la memoria de nuestros 45 hermanas y hermanos más los 4 bebés no nacidos, masacrados por los paramilitares priístas de Chenalhó, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94. Le recordamos al periodista Isaín Mandujano que no olvide que la información debe obtenerse a través del ejercicio de un periodismo transparente y profesional. A pesar de que la información sea “la otra versión”, él debe analizarla para contribuir a que las personas estén mejor informadas y se viva en un mejor país. No olvide que su propuesta es que “periodistas, especialistas y ciudadanía, trabajemos juntas y juntos, en este proyecto”, sin embargo, su actitud no ha cambiado y continúa con su mente y corazón convencional. Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza. Atentamente.Por la Mesa Directiva: Simón Pedro Pérez López Hilario Jiménez Pérez Francisco López Sántiz Por el representante de los sobrevivientes de la Masacre de Acteal: Elías Gómez PérezSeñor director: He leído la carta y estoy enterado que desde el 2014 los familiares y sobrevivientes de la masacre de Acteal de 1997, se han dividido en dos grupos diferentes. Y sí reconozco que son dos diferentes organizaciones ahora, una es “Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal” y la otra " Concejo de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas”, como me han firmado sus comunicados. Una palabra añadida a la segunda hace la diferencia. Situación y división que se ha complicado para ellos no sólo en la demanda que mantienen ante el Estado Mexicano y las instancias internacionales, sino también para nosotros los reporteros que damos voz a ambos grupos en su demanda de justicia por sus muertos. En este caso pido a usted que en efecto, se retire la imagen que acompaña la nota y que ellos reclaman y pues expongo a usted que mi fuente de información es el señor Patrocinio Hernández Gómez, con quien los inconformes deberían también resolver sus diferencias. Por mi parte, busqué a mi fuente referida para aclarar esta situación y me ha respondido con esta carta que literal se lo expongo a usted y los inconformes. Y estoy y estaré siempre abierto a darle voz a la contraparte, con la rigurosidad y el profesionalismo que mi labora amerita.