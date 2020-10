Senadores del PRD exigen la comparecencia del titular del SAT por #PanamaPapers

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Senadores del PRD presentaron un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, y del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz, para explicar las investigaciones en torno de los 33 personajes mexicanos mencionados en #PanamaPapers. En conferencia de prensa, los legisladores Rabindranath Salazar, Armando Ríos Pitter y Mario Delgado afirmaron que la presencia de ambos funcionarios en el Senado debe demostrar “que hay voluntad de avanzar en el combate a la impunidad y a la corrupción que tanto han lacerado al país”. Salazar ejemplificó la gravedad de los posibles delitos con el caso de Altos Hornos de México, la principal acerera mexicana, que negó el pago de utilidades a sus trabajadores alegando pérdidas, pero tres de sus altos ejecutivos adquirieron en 2009 un departamento valuado en 2.9 millones de dólares en la costa de Nayarit. “Situaciones como éstas son muy lamentables porque los mineros, los que se dedican a la industria minera, viven en situaciones deplorables, tienen condiciones muy malas de trabajo, con un mal salario, y estos empresarios están aprovechando los llamados paraísos fiscales para evadir”, argumentó. El segundo tema importante, abundó el senador perredista, es determinar el origen de los recursos, y mencionó el caso de Grupo Higa, que “ha escondido 100 millones de dólares en negocios fantasmas a través de este despacho panameño” Mossack Fonseca. Armando Ríos Pitter, senador perredista de Guerrero, también mencionó el caso de Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, que “tuvo una relación cercana al gobierno de Peña Nieto y que posteriormente tuvo también una participación en el financiamiento de la famosa Casa Blanca, propiedad de la primera dama”. “Los documentos de Panamá evidencian que hubo transferencias a empresas off shore por el orden de los 100 millones de dólares, de tal manera que no hace falta ser un investigador demasiado abusado para pensar o buscar líneas de investigación sobre la forma de tratar de ocultar esos dineros”, afirmó Ríos Pitter. Mario Delgado, senador capitalino, recordó las palabras del director del SAT, quien afirmó que no todas estas operaciones violan la ley, “pero sí lo que dejan muy en claro es la gran ilegitimidad que hay en México y en otros países”, apuntó.