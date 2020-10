FMI, OCDE, ONU y BM colaboran por la transparencia fiscal tras #PanamaPapers

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) colaborará con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) para favorecer la transparencia fiscal “lo antes posible”, tras la difusión de #PanamaPapers. Así lo anunció el director del Departamento de Asuntos Fiscales del organismo, Vitor Gaspar, durante la rueda de prensa de presentación del informe Fiscal Monitor, en la que señaló que las instituciones internacionales colaborarán para que los países de todo el mundo implementen sistemas de transparencia fiscal y financiera lo antes posible y los contribuyentes confíen en que se está tributando lo estipulado por la ley. “Es simplemente inaceptable tener una percepción de que los ricos no están pagando su parte justa del esfuerzo, que usan métodos legales o ilegales para eludir el pago de impuestos”, deploró Gaspar. Gaspar afirmó que el FMI ha trabajado en el tema del intercambio de información y transparencia financiera por décadas porque afecta temas como la gobernabilidad y genera la percepción de que segmentos de la población recurre a métodos legales o ilegales para eludir al fisco. “Y es que el asunto de opacidad no es un asunto específico a un grupo de países, es un asunto de relevancia global, afecta a países desarrollados, afecta a países emergentes, a países de ingresos bajos, afecta a todos, es un asunto de preocupación universal”, apuntó. Luego de la filtración de 11.5 millones de documentos de la firma legal panameña Mossack Fonseca, a través del diario alemán Suddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ), que implican a decenas de políticos, hombres de negocios, artistas y deportistas, Gaspar reprochó que los ricos no paguen la parte justa de su esfuerzo. Sin embargo, reconocer que se han registrado progresos en todo el mundo en el tema de transparencia financiera e impositiva en los últimos años. “Lo que percibimos, y es algo a lo que damos la bienvenida, es que hay un fuerte llamado a la acción. Uno necesita actuar, actuar ahora y a un nivel sistémico”, subrayó. Y añadió que la meta del FMI será convertir en “universal” y “sistémico” el requerimiento del intercambio de información impositiva y transparencia. “Lo más importante es que estamos listos para conectar con nuestros socios para implementar un sistema para que los contribuyentes estén confiados de que todos pagan su parte justa de impuestos”, concluyó.