Otra renuncia por #PanamaPapers: cae ministro español de Industria, Energía y Turismo

MADRID (apro).- El Ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, renunció este viernes tras quedar acreditada su vinculación con diversas sociedades off shore ventiladas por la investigación de los #PanamaPapers, no solo en Panamá, sino en Bahamas y Jersey. Hombre muy cercano al presidente Mariano Rajoy, Soria no esperó siquiera a la comparecencia que había anunciado para dar su versión el lunes 18, al margen de las erráticas explicaciones y desmentidos que ofreció en los cinco días anteriores a su dimisión. Peor aún: Ni siquiera llegó a la celebración del Consejo de Ministros del mediodía de hoy. Presentó su dimisión a Rajoy a primera hora. Ante las evidencias, desde la tarde-noche del jueves, los portavoces del Partido Popular (PP) y del gobierno de Rajoy le retiraron el apoyo que le dispensaron desde el lunes, cuando el diario El Confidencial y la televisora La Sexta –los socios españoles en la investigación de los #PanamaPapers— hicieron públicas las primeras informaciones sobre la vinculación del ministro con una sociedad opaca vinculada al bufete Mossack Fonseca. Además, el diario El Mundo publicó este jueves que Soria mantuvo activa una sociedad offshore en el paraíso fiscal de Jersey, Reino Unido, hasta el año 2002, cuando ya era alcalde de Las Palmas de Gran Canarias por el PP. Las informaciones de los PanamaPapers revelaron que Soria administraba en Bahamas la sociedad Mechanical Trading Limited, creada por Mossack Fonseca. Incluso se dieron a conocer documentos que firmaba como secretario de dicha empresa que se constituyó en octubre de 1993 y figuraba como principal accionista. En 1997, la empresa fue sustituida por UK Lines Limited, cuya operación era la de consignataria de los cargos de productos hortofrutícolas que procedían de Canarias. Soria rechazó en declaraciones cualquier vinculación con empresas radicadas en paraísos fiscales. En 1982, Manuel Soria, padre del ministro, registró UK Lines Limited en Reino Unido. En mayo de 1990, tras el fallecimiento de su padre, el hasta hoy ministro fungió como secretario de la sociedad, según se acredita con su firma en el documento del nombramiento y en las cuentas de la sociedad de ese año. En Jersey también aparece Canal Trust Company Limited, creada por BBV Privanza, una división del entonces Banco Bilbao Vizcaya (BBV) que fue investigada por las autoridades españolas y luego desmantelada por ayudar a sus clientes a evadir el pago de impuestos. Esta sociedad en Jersey tenía vinculación con el despacho Mossack Fonseca, desde 1992. La filial británica de UK Lines Limited es disuelta en 1997 y, ese mismo año, se registra Oceanic Lines Limited en Reino Unido, que es empresa familiar afincada en España dedicada a exportar frutas y verduras. En esta empresa, José María Soria fungía como director. Hasta 2002 existen registros de la implicación del político y de su hermano Luis Alberto Soria. Esta mañana, Soria anunció su renuncia a sus funciones como ministro, regresó su acta como diputado y dimitió del cargo de presidente del PP en Canarias. Lo hizo tras cinco días de ofrecer declaraciones erráticas, primero rechazando su vinculación con las sociedades antes citadas y después aceptando a medias las informaciones publicadas. En su comunicado, señala que “la política es una actividad que debe ser en todo momento ejemplar, también en la pedagogía y en las explicaciones. Cuando así no ocurre, deben asumirse las responsabilidades correspondientes”. El presidente Mariano Rajoy aún no decide qué otro ministro asume las responsabilidades de la cartera de Soria, debido a que su carácter de gobierno en funciones –tras las elecciones del 20 de diciembre y aún no formarse gobierno—, le impide nombrar un nuevo ministro. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró que no se puede estar “en el gobierno y en paraísos fiscales” a la vez.