PanamaPapers 'es fiable”, pero no revela nada ilegal: Putin

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente ruso Vladimir Putin señaló que si bien la investigación periodística denominada #PanamaPapers “es fiable”, no revela nada ilegal, y acusó a Estados Unidos de estar detrás de esas “provocaciones”. “Aunque parezca extraño esta información es fiable. Pero uno tiene la impresión de que no procede de periodistas sino de juristas”, dijo Putin durante una sesión de preguntas y respuestas retransmitida por televisión, según un despacho informativo de la agencia AFP. “En concreto, no acusan a nadie de nada”, subrayó. De acuerdo con el presidente ruso, esa investigación que reveló la existencia de miles de sociedades en paraísos fiscales sólo intenta crear “confusión” sobre las actividades de sus amigos , dando a entender que “benefician al Presidente”.Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que obtuvo documentos filtrados del gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca, varias personas cercanas a Putin escondieron en el extranjero cerca de dos mil millones de dólares. Los documentos de #PanamaPapers sugieren que las empresas Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn y Sandalwood Continental se han beneficiado de transacciones con acciones falsas, acuerdos de consultoría ficticios, préstamos no comerciales y la compra de activos por debajo de su precio. Y también muestran que International Media Overseas y Sonnette Overseas eran oficialmente propiedad de Sergei Roldugin, uno de los amigos más cercanos del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin.