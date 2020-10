Los archivos secretos revelan vínculos de Vladimir Putin con una red de dinero subrepticio

Vladimir Putin y Sergey Roldugin forjaron un vínculo estrecho durante su juventud. Amigos cercanos, casi hermanos, caminaban por las calles de Leningrado cantando y, en el caso de Putin, ocasionalmente involucrándose en pleitos a puñetazos. Cuando Putin ascendió al poder como líder supremo de Rusia y Roldugin se hizo de renombre como chelista clásico y director de orquesta, ambos siguieron manteniendo esta cercanía. Roldugin ha tocado para Putin y sus huéspedes de alto perfil en la residencia presidencial y ha dado a los medios entrevistas que suavizan la atemorizante imagen del presidente. Ahora, la filtración de documentos secretos revela otro aspecto, oculto, de su amistad. Los archivos muestran que Roldugin es el conductor tras bambalinas de una red clandestina, operada por los socios de Putin, que ha movido al menos dos mil millones de dólares a través de bancos y compañías offshore (paraísos fiscales), según arroja una investigación realizada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), el diario alemán Süddeutsche Zeitung y otros medios asociados. En los documentos, Roldugin aparece como propietario de empresas offshore que han recibido pagos de otras compañías por decenas de millones de dólares. Una compañía vinculada con el chelista también cobró influencia secreta sobre el mayor productor de camiones de Rusia y, otra, se apropió de una gran tajada de la industria publicitaria de la televisión rusa. Es posible que Roldugin, quien públicamente ha negado ser un hombre de negocios, no sea el verdadero beneficiario de estas riquezas. La evidencia encontrada en los archivos sugiere más bien que Roldugin podría estar actuando como testaferro de un red de leales a Putin o, tal vez, de Putin mismo. Roldugin no respondió a preguntas directas. Reporteros del Organized Crime and Corruption Reporting Project , socio del ICIJ , se reunieron brevemente con el músico después de un concierto en Moscú la semana pasada. Roldugin les dijo que necesitaba más tiempo para revisar las preguntas y decidir qué podía contestar.En los documentos filtrados se describen alrededor de cien transacciones financieras vinculadas con la red. Son complejas. Los pagos son disfrazados de diferentes maneras. Sobre el papel, acciones de la compañía son intercambiadas de ida y vuelta en un solo día. Los documentos están posfechados. Se contabilizan dudosos recargos financieros. Los derechos para créditos multimillonarios se venden entre compañías offshore por un dólar. En prácticamente cada instancia el resultado es el mismo: el dinero y el poder se mueven en dirección hacia la red, las compañías y las personas aliadas con Putin. Los tratos encubiertos de la red le permitieron obtener dinero en una gran variedad de formas, incluyendo cientos de millones de dólares en créditos blandos de un banco controlado por el gobierno ruso. Los documentos filtrados provienen de Mossack Fonseca, un bufete jurídico con base en Panamá que registró a algunas de las empresas de Roldugin y ayudó a administrar los activos de la red en las Islas Vírgenes y otros paraísos fiscales. Durante años ha habido informes –la mayoría de denunciantes internos– de la riqueza secreta de Putin. Se ha dicho que unas cuantas compañías offshore, un palacio y un megayate pertenecen al líder ruso. Numerosos medios de información también han destacado cómo la gente que rodea a Putin se ha hecho rica. Sin embargo, realizar un cuadro detallado de las actividades financieras ocultas del círculo de Putin no ha sido posible.Los archivos revelan lo que hasta ahora ha sido sobre todo materia de rumores: cómo los compinches de Putin conducen secretamente sus negocios. Los archivos internos del bufete jurídico muestran cómo subalternos y testaferros han creado estructuras para esconder y mover la riqueza secreta. Los archivos incluyen correspondencia por correo electrónico, fichas de cuentas bancarias, convenios de préstamo, transacciones de activos y pasaportes escaneados. Se detallan las fechas, las cantidades en efectivo y los términos contractuales. La lealtad y las relaciones de larga data ayudan a mantener unida la red. Muchos de los hombres cuyos intereses se reflejan en los archivos filtrados son camaradas de Putin, cuyos vínculos con él se remontan decenios atrás a San Petersburgo, la ciudad conocida antes de la caída de la Unión Soviética como Leningrado. Ahí está Roldugin, quien es padrino de la hija mayor de Putin. Y luego está Yury Kovalchuk, un banquero que forjó vículos con el futuro presidente, cuando Putin era un funcionario municipal. Y también Arkady Rotenberg, un amigo de la infancia que se ha vuelto multimillonario a través de proyectos de construcción, oleoductos y otras empresas patrocinadas por el Estado. [caption id="attachment_435638" align="alignnone" width="1200"]Yury Kovalchuk, el banquero de Putin. Foto: AP / Alexander Zemlianichenko[/caption] Muchos de los hombres vinculados con la red, incluyendo a Putin, comparten algo más que una historia común. Están conectados con el Banco Rossiya, con sede en San Petersburgo, al que el gobierno de Estados Unidos ha identificado como la caja chica personal de Putin.Los archivos dejan en claro que fue el Banco Rossiya el que construyó la red. Sus empleados se ocuparon de ello, trabajando para crear las compañías offshore, adjudicar la propiedad a Roldugin y otros, y pastorear las transacciones a través de bancos en Rusia, Chipre y Suiza. El modelo económico según el cual los miembros del círculo de Putin han compartido los beneficios de esta red también fue establecido con anterioridad en San Petersburgo. En los años noventa, Putin y los propietarios del Banco Rossiya crearon una cooperativa para un coto cerrado en el que todos tenían casas. La cooperativa detentaba una cuenta bancaria en común. Todos podían depositar dinero y todos podían retirarlo. En ninguna parte de los archivos Mossack Fonseca aparece como tal el nombre del presidente ruso, un antiguo jefe de espías de la KGB. Grabaciones y relatos de testigos muestran que inclusive cuando los confidentes más cercanos de Putin discuten en privado sus manejos financieros, para referirse a él sólo utilizan seudónimos o gesticulan al aire, antes que pronunciar su nombre. Es inconcebible, sin embargo, que la red pudiera existir sin el conocimiento y apoyo de Putin, dijo Karen Dawisha, una politóloga estadunidense que ha escrito extensamente sobre Putin y su régimen. “Él toma lo que quiere”, afirmó Dawisha. “Cuando tú eres el presidente de Rusia no necesitas un contrato escrito. Tú eres la ley” Luego de recibir un detallado cuestionario del ICIJ y sus medios asociados, Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, denunció en una conferencia de prensa a los artículos de próxima aparición como “un ataque” y “una serie de embustes”, de acuerdo con los servicios de noticias rusos. Según se informó, Peskov dijo que las preguntas se referían a compañías offshore y a “un gran número de hombres de negocios que Putin jamás ha visto en su vida”. “Negar reiteradamente o comentar algo que no tiene relación con nosotros es simplemente tonto”, dijo Peskov a los reporteros. [caption id="attachment_435640" align="alignnone" width="1200"]El Banco Rossiya, con sede en San Petersburgo. Foto: AP [/caption]Gracias a Putin, en Youtube existe un video de Arkady Rotenberg, un antiguo instructor de yudo que se convirtió en multimillonario. Éste se encuentra parado con un grupo de hombres. Putin pasa por ahí, flanqueado por su equipo de seguridad. Rotenberg no lo ve venir. Sin alterar el paso, Putin frota la cabeza de Rotenberg, alborotando su pelo, como uno lo haría con un perro o un niño. De todos los de su círculo cercano, Arkady y su hermano Boris Rotenberg son los que conocen a Putin desde hace más tiempo. Su amistad data de los años sesenta, cuando siendo chicos entrenaban juntos en un club de artes marciales. Los lazos de amistad crecieron hasta incorporar también los negocios.En 2014, la Unión Europea y el gobierno estadunidense impusieron sanciones a Arkady Rotenberg, en respuesta a la invasión de Putin a Ucrania. Estados Unidos también sancionó a su hermano Boris. El Departamento del Tesoro destacó que los dos habían “amasado enormes volúmenes de riqueza durante los años del régimen de Putin” a partir de contratos gubernamentales, incluyendo casi siete mil millones de dólares para los Juegos Olímpicos de Sochi. El documento tímidamente describía los motivos de la sanción como “haber actuado para o en representación de … un alto funcionario” de la Federación Rusa.En 2013, un año antes de que se impusieran las sanciones, una de las compañías de Arkady Rotenberg obtuvo contratos gubernamentales potencialmente lucrativos para trabajar en un gasoducto con un presupuesto de 40 mil millones de dólares entre Rusia y Europa. Por el mismo tiempo, tres sociedades anónimas realizaron grandes pagos a la red de Putin, según muestran los archivos. Dos de las compañías fantasma, y probablemente las tres, eran controladas por Arkady Rotenberg, de acuerdo con los archivos de Mossack Fonseca. Préstamos de estas compañías de Rotenberg, por un total de más de 231 millones de dólares, fueron a parar a una compañía asentada en las Islas Vírgenes de nombre Sunbarn Limited, creada por un gerente del Banco Rossiya. Los préstamos no presentaban calendario de pagos. Arkady Rotenberg no respondió cuando se le solicitó comentar al respecto. En el caso de los Rotenberg, los documentos de Mossack Fonseca sugieren tratos ocultos de negocios entre Putin y sus viejos amigos. En el caso de Sergey Roldugin, los documentos afirman falsamente que no tiene conexiones políticas, obscureciendo el papel del músico en este esquema. No hay duda de que Roldugin y Putin son cercanos. Algunas publicaciones lo han calificado como el mejor amigo de Putin. A principios de los ochenta, Roldugin arregló una doble cita en la que Putin conoció a su futura esposa, Lyudmilla. Putin eligió a Roldugin para que fuera el padrino de su primera hija, María, un papel sagrado en la tradición ortodoxa rusa. Una foto de Putin con María en brazos, junto a su esposa y Roldugin, puede ser rápidamente encontrada en Internet.Mossack Fonseca y los banqueros suizos parecen haber ignorado evidencias de fácil acceso sobre los vínculos entre Putin y Roldugin. Por ley, a los bancos en Suiza se les exige determinar si los cuentahabientes tienen conexiones políticas, para impedir un uso inapropiado de las cuentas. El término empresarial para ello es “personas políticamente expuestas” o PEP (por sus siglas en inglés). Los archivos Mossack Fonseca contienen una solicitud en Gazprombank Switzerland para abrir una cuenta bancaria para una compañía a nombre de Roldugin. La forma preguntaba expresamente si el propietario de la compañía tenía “cualquier relación PEP o VIP”. La respuesta: “No”. “El banco tenía la obligación legal de verificar estas declaraciones”, aseveró Mark Pieth, antiguo jefe de la sección de crimen organizado del ministerio de Justicia suizo. “Por su proximidad a un jefe de Estado en funciones, Roldugin es claramente una persona políticamente expuesta”. Gazprombank declinó hacer comentarios. En una carta dirigida a ICIJ, Mossack Fonseca afirmó que el bufete ha “establecido debidamente políticas y procedimientos” para identificar y manejar casos que involucren a políticos y personas asociadas con ellos. Dijo que la compañía consideraba estos casos como “de alto riesgo” y realizaba verificaciones y seguimientos periódicos más exhaustivos. “Llevamos meticulosamente a cabo la debida diligencia sobre nuestros nuevos y potenciales clientes, misma que con frecuencia excede el rigor de las reglas y los estándares establecidos a los que nosotros y otros estamos sujetos”. La amistad de Roldugin con Putin probablemente lo llevó al exclusivo club de accionistas del Banco Rossiya. En 2010, un servicio noticioso ruso reveló que Roldugin poseía más de 3% del banco. El chelista le dijo en 2014 a The New York Times que “años atrás” había necesitado dinero y que se hicieron arreglos para conseguirle una participación. Lo que tuvo que hacer para obtener estas acciones no se especificó. [caption id="attachment_435641" align="alignnone" width="1200"]Sergey Roldugin, chelista. Foto: eng.spdm.ru[/caption] La historia del Banco Rossiya se resume en sus accionistas trabajando juntos en forma de cooperativa. Yuri Kovalchuk y Putin dirigieron su atención hacia el Banco Rossiya en 1991, cuando su principal accionista era todavía el Partido Comunista de Leningrado. En esa época Putin era vicealcalde y la persona responsable de atraer inversiones foráneas y crear sociedades público-privadas. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, Putin firmó los documentos que le otorgaban la propiedad del banco a una nueva joint venture creada por Kovalchuk y otros, de acuerdo con Dawisha, autora de “ Putin’s Kleptocracy: Who owns Russia? ” [La cleptocracia de Putin: ¿quién es el propietario de Rusia?]. “La función de Putin era volver legal lo que de otra manera hubiera sido ilegal”, afirmó Dawisha. Kovalchuk se convirtió en el accionista mayoritario y presidente del consejo directivo de esta nueva versión del Banco Rossiya. Cuando en 2014 el gobierno de Estados Unidos lo sancionó, describió a Kovalchuk como uno de los “cajeros” de Putin. A mediados de los noventa, Kovalchuk y otros cuantos accionistas del banco poseían dachas [casas de campo] a unas cuantas horas de la ciudad, en la orilla este del lago Komsomolskoye. Putin consiguió el dinero para comprar una propiedad. Los hombres formaron una sociedad cooperativa para beneficiar a los ocho residentes del coto cerrado, que fue bautizado como Ozero (el lago). Los archivos de Mossack Fonseca muestran que los principios comunales que definieron a Ozero, continuaron en el Banco Rossiya y sus participantes más de un decenio después. A más o menos una hora de la cooperativa de Ozero se encuentra el centro de esquí Igora. De acuerdo con reportes de los medios locales, este resort es el sitio favorito de Putin para esquiar. El Banco Rossiya públicamente cofinanció su construcción. Según Reuters, la boda de la hija menor de Putin, Katerina Tikhonova, se realizó con gran secrecía en sus instalaciones en febrero de 2013.Tikhanova se casó con Kirill Shamalov, hijo de Nikolai Shamalov, un miembro de la cooperativa Ozero y accionista original de Rossiya. A un año y medio de la boda, el joven Shamalov, apenas superando la década de los veinte, se las arregló para obtener de Gazprom un préstamo de 1,300 millones de dólares, para adquirir el 21% de Sibur, una de las compañías petroquímicas más grandes de Rusia; participación accionaria que subió a 2 mil millones de dólares poco más de un año después, según informó Reuters. Una compañía rusa llamada Ozon detenta el título del centro de esquí. Kovalchuk, del Banco Rossiya, es copropietario de Ozon. Según revelan los archivos Mossack Fonseca, iniciada a fines de 2009, Ozon recibió 11.3 millones de dólares en préstamos de una compañía offshore clave en la red de Putin. Los préstamos muestran una tasa de interés de 1%. Un préstamo de cinco millones, muestran los documentos filtrados, fue modificado y extendido en múltiples ocasiones y convertido a rublos rusos; la tasa de cambio y nuevas modificaciones redujeron su valor y, al final, el monto desapareció. Un abogado de Kovalchuk declinó responder, argumentando que la información sobre el Banco Rossiya estaba disponible en fuentes públicas y agregó que “no entendemos por qué decidieron dirigir estas preguntas al señor Yuri Kovalchuk”. El Banco Rossiya no respondió a preguntas específicas sobre su papel.A principios de agosto de 2008, las tropas rusas ingresaron a Georgia para la que sería una guerra de cinco días. Viajaban a bordo de camiones Kamaz. Desde hacía tiempo Putin había sido promotor de la compañía, visitando sus fábricas e inclusive manejando un camión de carreras Kamaz, para regocijo de camarógrafos y fotógrafos de prensa. Según muestran los archivos filtrados, cinco meses antes el chelista clásico Sergey Roldugin hizo movimientos para obtener secretamente un rango de control administrativo sobre Kamaz, una compañía con ganancias de 3 mil 510 millones de dólares en 2007. De acuerdo con los archivos Mossack Fonseca, en marzo de 2008 a una de las compañías de Roldugin se le dio la opción secreta de comprar una acción minoritaria de Kamaz, a través de otra compañía llamada Avtoinvest. [caption id="attachment_435642" align="alignnone" width="1200"]Putin en la planta de Kamaz. Foto: AP [/caption] Ruben Vardanyan, asesor de Putin, era el presidente del consejo y el principal propietario del banco que manejaba Avtoinvest, un gran accionista de Kamaz. De acuerdo con reportes de prensa, en 2008 Vardanyan quiso consolidar una mayoría accionaria en Kamaz, pero requirió de ayuda. El gobierno de la República Rusa de Tatarstán mantenía una porción significativa de las acciones de la compañía; había que peresuadirla de vender.Como parte del acuerdo, la compañía de Roldugin obtuvo un voto potencial sobre todos los aspectos de la operación de Kamaz, tales como “la aprobación del plan de negocios y el presupuesto” y la decisión sobre qué corporaciones foráneas podrían invertir en la compañía, si Avtoinvest tenía la mayoría. La compañía de Roldugin pagó 1.5 millones de dólares por esa opción y sus potenciales derechos. A cambio, el acuerdo encontrado en los archivos Mossack Fonseca explica que se esperaba que la compañía de Roldugin cabildeara para el “proyecto”, que se describe como obtener la mayoría [accionaria] para Avtoinvest. A fines de abril de 2008, Tatarstán emprendió un proceso para vender sus acciones a Avtoinvest, por debajo del precio de mercado, de acuerdo con informes de prensa. Al mes siguiente Putin renunció a la presidencia rusa, intercambiando posiciones con el primer ministro Dmitry Medvedev, otro hombre de confianza cercano a él desde los días de San Peterburgo. Pese al cambio de cargo, había pocas dudas de que Putin mantenía el control. Durante su tiempo fuera de la presidencia, de 2008 a 2012, el balance del Banco Rossiya se disparó de menos de 4 mil millones de dólares a más de 8 mil millones. Y la red de socios de Putin aceleró el engranaje de producción. Al momento en que Putin renunciaba, Kamaz estaba en auge y haciendo grandes planes. Anunció que en 2012 gastaría 1 mil 500 millones de dólares para modernizar y duplicar la producción. De acuerdo con informes de prensa de la época, Kamaz también empezó a explorar la venta de 42% de los títulos de propiedad a un comprador foráneo. Luego, la crisis financiera global golpeó fuerte al sector de automotores de Rusia. Kamaz recortó su semana laboral a cuatro días y redujo drásticamente la producción. La compañía de Roldugin nunca llevó a cabo su opción de comprar las acciones de Kamaz. En diciembre de 2008, la armadora alemana Daimler compró una parte de la compañía –pero 10% de ella, no 42%. Para obtener su parte de Kamaz, Daimler pagó 250 millones de dólares al banco de inversiones Vardanyan, propietario de Avtoinvest. Vardanyan declinó responder a preguntas específicas, porque involucraban información “patentada y confidencial” que no estaba autorizado a discutir. “El proyecto se manejó como transacciones comerciales al alcance de la mano, en consulta con representantes legales y de negocios para asegurar el cumplimiento con la normativa vigente”, dijo Vardanyan. Kamaz no respondió a la solicitud de comentarios.En septiembre de 2009, un operador de confianza de Mossack Fonseca alertó sobre una transacción por 103 millones de dólares que involucraba a una compañía de nombre Sandalwood Continental Limited. El gerente del Banco Rossiya que estaba manejando la transacción deseaba que los directores de Mossack Fonseca la aprobaran, pero su monto parecía preocupante. Sandalwood era el perno de toda la red vinculada con Putin. Aparentemente, uno de los roles de Sandalwood era pedir prestado dinero al Russian Commercial Bank (RCB) en Chipre, que a su vez era respaldado por el banco de control estatal VTB, con base en Moscú. Los 103 millones de dólares se iniciaban como un préstamo del RCB Cyprus a Sandalwood. El propietario sobre el papel de Sandalwood era Oleg Gordin, un pequeño hombre de negocios con antecedentes en “registros policiales”, según la ficha de apertura de una cuenta bancaria en el RCB, hallada en los archivos. Gordin también tenía poder legal sobre algunas cuentas bancarias de la compañía de Roldugin. Gordin no respondió a la solicitud de comentarios. De acuerdo con los archivos, entre 2009 y 2012 Sandalwood obtuvo en el RCB líneas de crédito por alrededor de 800 millones de dólares. En 2009, Sandalwood sacó un crédito por cerca de 600 millones y, en 2010, por al menos otros 350 millones. Los préstamos que RCB hizo a Sandalwood eran altamente inusuales para un banco. Iban a un acreedor que no tenía un modelo de negocios discernible que le permitiera devolver ese dinero. Los créditos no tenían ninguna garantía de seguridad. La mayoría no exigía plazos de pago, sino que se basaba en una promesa de que la cantidad completa sería devuelta después de un determinado margen de tiempo. “La presunción de que RCB Bank Ltd. es una supuesta ‘bolsa’ para funcionarios rusos de alto rango es absolutamente infundada y ciertamente no se corresponde con el actual estado de cosas”, escribió Michael Maratheftis, director de comunicación de RCB, en un correo electrónico de respuesta a preguntas específicas planteadas por ICIJ y sus medios asociados. Maratheftis dijo que el banco estaba legalmente impedido de responder preguntas sobre “terceros”, pero que siempre había actuado de “una manera transparente”. Dijo que el banco había reenviado las preguntas de ICIJ a las autoridades legales de Chipre para “una investigación independiente”. Sandalwood también funcionaba como eslabón de una cadena de compañías fantasma de intercambio de créditos. Asignaba el derecho a pago de intereses por millones de dólares a diversas compañías, incluyendo una de Roldugin, que pagó un dólar para recibir ocho millones de dólares en intereses anuales. Dos expertos bancarios que revisaron las asignaciones de crédito de Sandalwood y un préstamo que RCB hizo a la compañía, dijeron que los documentos encendían muchos focos rojos y no parecían tener sentido económico. “Tal parecería que la evasión fiscal, el fraude o alguna otra acción similar subyacen en estas transacciones con propósitos de lavado de dinero”, señaló David Weber, director académico de programas de gestión del fraude en la Universidad de Maryland y exconsejero especial para la aplicación de la ley en la oficina del Comptroller of the Currency [Interventor monetario] de Estados Unidos. Maratheftis, del RCB, dijo que el banco “siempre actúa en plena concordancia con el marco regulatorio sobre lavado de dinero”. De acuerdo con un análisis de los datos de Mossack Fonseca llevado a cabo por ICIJ y sus socios informativos, alrededor de 2 mil millones de dólares pasaron por la red entre 2008 y 2013, la mayor parte de ellos a través de Sandalwood Continental.Sandalwood sirvió también como una especie de tarjeta de crédito, que proveía de dinero a más de una docena de compañías asociadas. Prestaba a todo el mundo, desde al dueño del centro de esquí Igora hasta un hotel en la frontera con Finlandia. Cuando Sandalwood hacia préstamos a otras compañías offshore, los plazos de amortización algunas veces eran hasta de veinte años. En el caso del préstamo de 103 millones de dólares, Sandalwood lo obtuvo de RCB e inmediatamente giró el dinero a una compañía chipriota llamada Horwich Trading. El gerente del Banco Rossiya que encabezaba la transacción quería que los directores de Mossack Fonseca en Panamá firmaran rápidamente el convenio de crédito con Horwich Trading, en representación de Sandalwood. Uno de los socios del bufete sugirió que primero obtuvieran una carta de indemnizción para la firma jurídica, posiblemente para evitar que se le hiciera responsable por cualquier saqueo al RCB. Luego, Jurgen Mossack, un cofundador del bufete intervino: “Creo que esto es delicado”, escribió en español en un correo electrónico. Estaba preocupado de que “estemos testificando pagos de origen y fines cuestionables”. El gerente del banco Rossiya explicó que el crédito estaba estructurado para sacar ventaja de un tratado impositivo entre Chipre y Rusia. Para obtener la aprobación, proporcionó una carta de indemnización y otros materiales, y creó un calendario regular de pagos para devolver el préstamo. En los archivos, es el único préstamo de RCB a Sandalwood que cuenta con un calendario regular de pagos. También es la única vez en que Mossack Fonseca parece haber tenido una objeción. Las modificaciones satisficieron a Mossack Fonseca. Los panameños también se sintieron confortados por el hecho de que un bufete suizo, Dietrich Baumgartner & Partners, ayudó a procesar la documentación para la red del Banco Rossiya. “Dado que llevamos ya algunos años trabajando con este cliente de un reputado banco ruso, y nuestro cliente legal de referencia es un conocido bufete jurídico suizo, creo que podemos aceptar las explicaciones y seguir adelante”, escribió un abogado de la oficina de Mossack Fonseca en Liechtenstein. Dietrich Baumgartner & Partners declinó hacer comentarios. Un posterior correo electrónico detalla los honorarios que Mossack Fonseca cobró a Sandalwood, sobre la base del monto de los créditos. Por ayudar a crear la ruta de papeleo de los 103 millones de dólares, ganó 2 mil 30 dólares. [caption id="attachment_435643" align="alignnone" width="1200"]Urs Dietrich, Fabio Delcò y Andres Baumgartner, integrantes del despacho Dietrich, Baumgartner & Partner.[/caption]Mikhail Lesin estuvo íntimamente involucrado en los esfuerzos de Putin y el Banco Rossiya por controlar los medios rusos. Fue ministro de Medios de Comunicación durante el primer mandato de Putin y luego, durante el segundo, asesor presidencial y supervisor del embate propagandístico del régimen. El cargo gubernamental de Lesin corrió en paralelo con el crecimiento del imperio mediático de los bancos. Mientras estuvo en el gobierno, Lesin jugó un papel clave en gestionar acuerdos que colocaron a los críticos dentro de los medios bajo propietarios mucho más alineados con el Kremlin. Como resultado de estos esfuerzos, las voces críticas al régimen ruso quedaron silenciadas. Después de que Medvedev sustituyó a Putin como presidente, Lesin abandonó el gobierno y se sumó al grupo privado de medios más grande del país, Gazprom-Media, que administraba el Banco Rossiya. Gazprom-Media tan sólo era una parte del conglomerado de medios que construyó el Banco Rossiya. Su expansión le ganó a Yuri Kovalchuk, el presidente del banco, el apodo del Rupert Murdoch ruso. En 2005, el Banco Rossiya compró acciones en una pequeña red de televisión, a la que luego Putin designó como televisora nacional, expandiendo ampliamente su alcance y beneficios. También se hizo de la propiedad de Ren-TV, silenciando voces críticas e investigaciones sobre el gobierno. Ahora, los archivos de Mossack Fonseca revelan que había un componente secreto, tanto en los tratos de Lesin como del Banco Rossiya con los medios. Lesin tenía una compañía llamada Gloria Market Ltd. con sede en las Islas Vírgenes. La creó en 2011 para recaudar dinero de la publicidad, de acuerdo con una relación de fuentes de financiamiento que aparece en los archivos. A fines de los noventa, Lesin ayudó a poner en marcha una compañía de venta de publicidad llamada Video International, que en un momento dado controlaba hasta dos tercios de la publicidad televisiva del país. Los archivos muestran que en tanto el Banco Rossiya detentaba públicamente 16% de Video International, una compañía offshore de Roldugin creada secretamente por el banco poseía un 12.5% adicional de las acciones. De acuerdo con formatos del banco de 2014, esta compañía, llamada International Media Overseas, tenía un ingreso anual de alrededor de 10 millones de dólares. [caption id="attachment_435645" align="alignnone" width="1200"]Mikhail Lesin, ministro de Medios en el primer periodo de Putin. Foto: The Daily Beast[/caption] Un abogado que representa a Video International se negó a contestar preguntas específicas, al afirmar que esta informacuón no era pública en Rusia. La International Media Overseas de Roldugin hizo mucho más que simplemente detentar acciones de medios. En 2011, la compañía se incorporó a acuerdos accionarios de fecha retroactiva con una empresa offshore asentada en las Islas Caimán. Las ganancias iban a Suiza, donde la retroactividad es legal. Montos accionarios idénticos eran intercambiados entre las partes, compensándose unos a otros, de modo que las acciones reales no requerían cambiar de manos. En lugar de ello, las compañías acordaron el intercambio y luego simplemente pagaban las beneficios como si realmente hubiera tenido lugar. En 2011, International Media Overseas obtuvo a partir de estos acuerdos 463,800 dólares, revelan los archivos. Sandalwood, por su parte, ingresó a la red entre 2008 y 2011 casi cuatro millones de dólares por concepto de esta transacciones.El círculo de amigos de Putin y sus asociados es impulsado por dos imperativos: confidencialidad y control. Sus miembros detestan el riesgo. Putin ha demostrado que está dispuesto a dar pasos agresivos para mantener la secrecía y proteger los bienes comunes. En diciembre de 2011, el sistema financiero de Chipre, dentro del cual Sandalwood Continental realizaba la mayoría de sus negocios, se encontraba en problemas. El país inició negociaciones con Rusia para un préstamo de emergencia. Hacia finales de ese año, Sandalwood, que depositaba en el RCB Cyprus, empezó a transferir sus créditos a otra compañía asentada en las Islas Vírgenes, llamada Ove Financial. En 2012, Sandalwood asignó a Ove Financial docenas de créditos, algunos por cientos de millones de dólares, por un dólar cada uno y a veces por nada. Ove Financial también fungió como uno de los accionistas del Gloria Market Ltd. de Michael Lesin. Ove Financial realizaba sus transacciones bancarias en Luxemburgo, que se encontraba a salvo de la agitación financiera que afligía a Chipre. La compañía también utilizó otra empresa offshore constituida en Panamá, llamada Morgan & Morgan. Quejas que salpican el intercambio de correos electrónicos indican que los ejecutivos del Banco Rossiya no estaban nada contentos con los servicios de Mossack Fonseca, porque el bufete jurídico tardaba demasiado en mover los documentos o no los elaboraba exactamente como estaba especificado. La red continuaría, pero sin Mossack Fonseca o Sandalwood Continental. Como resultado en 2013 Sandalwood cerró. Putin y sus socios realizaron otros cambios para apuntalar la red. Un nuevo prestanombres tomó el lugar de Ruldogin como propietario de la compañía que había estado involucrada en Kamaz. Roldugin no siempre había sido el testaferro más disciplinado. En cierto momento, el Banco Rossiya se quejó en un correo a Mossack Fonseca de que era todo un desafío conseguir que Roldugin firmara los documentos. Ése ya no sería un problema. Por la misma época, los miembros de la Cooperativa Ozero empezaron a transferir a sus hijos parte de la riqueza masiva que habían acumulado. Y, según muestran los archivos filtrados, Arkady Rotenberg hizo a su hijo Igor propietario de algunas de sus compañías secretas en Mossack Fonseca. [caption id="attachment_435646" align="alignnone" width="1200"]El empresario Arkady Rotenberg. Foto: AP[/caption] Estas transferencias generacionales son signos del surgimiento de una nueva aristocracia en Rusia. Los Rotenberg y otros multimillonarios que florecieron bajo la protección de Putin, ya tienen un impacto sobre la economía rusa. De acuerdo con un informe del Credit Suisse en 2014, el 10% que encabeza la pirámide de ingresos en Rusia, detenta el 85% de la riqueza del país. Entretanto, el 83% de población cuenta con una riqueza promedio por cabeza de menos de 10 mil dólares. La desigualdad en Rusia es tan grave, que merece su propia categoría aparte, sostiene el informe. En 2014, Lesin renunció a Gazprom-Media. La prensa rusa reportó un conflicto entre él y Kovalchuk, del Banco Rossiya. Lesin se reubicó en Estados Unidos, donde supuestamente poseía millones de dólares en propiedades; bienes que despertaron las suspicacias de las autoridades estadunidenses. En noviembre de 2015, los medios reportaron que Lesin había muerto de un ataque al corazón en un hotel de Washington, D.C. Cuatro meses después, el forense en jefe anunció que la muerte había sido todo menos natural. El médico dijo que tenía un claro traumatismo violento en la cabeza y moretones en el cuello, el torso y las extremidades. Ahora la policía investiga la muerte. Tal vez nunca se llegue a saber cuántos secretos sobre la red vinculada con Putin se llevó a la tumba Michael Leskin.