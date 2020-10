'Amarillismo”, responde dueño de TV Azteca a su vínculo con #PanamaPapers

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de Magdalena Fueyo, directora de prensa de Grupo Salinas, el propietario de la segunda compañía de televisión mexicana, Ricardo Salinas Pliego, calificó como “amarillismo” y “medias verdades” las revelaciones derivadas de los documentos de la empresa panameña Mossack Fonseca de que adquirió al menos dos compañías en paraísos fiscales para comprar obras de arte y para administrar un barco llamado “Azteca II”. En declaraciones a Radio Fórmula, Fueyo aseguró que todas las operaciones financieras de Salinas Pliego se hacen “en estricto apego a derecho” y que lo publicado en el portal Aristegui Noticias, sitio informativo que participó en la divulgación de los #PanamaPapers son “grandes mentiras”. Sin embargo, no negó ni admitió la contratación de una empresa llamada Felicitas Holding Limited en las Islas Vírgenes que le sirvió para abrir una cuenta de subastas de obras de arte en Londres y Nueva York. De acuerdo con los documentos de Mossack Fonseca, Salinas Pliego aparece como beneficiario de esta compañía que entre noviembre de 2014 y febrero de 2015 facturó 1.15 millones de dólares. En febrero de 2014, Salinas Pliego también utilizó a Mossack Fonseca para abrir una compañía con tres nombres diferentes –Hatrick Group Services, Donby Limited y Aquid Limited- para “poseer activos de un barco” que navegaría en las Islas Caimán. El barco se llamaría Azteca II. El presidente de Grupo Salinas, identificado como uno de los hombres más ricos de México, según la revista Forbes, tiene fama de ser coleccionista de arte, especialmente de los cuadros del paisajista mexicano Dr. Atl y también de poseer un yate de lujo, denominado Azteca I. En los documentos de Mossack Fonseca aparecen los pasaportes tanto de Ricardo Salinas Pliego, con dirección en la delegación Tlalpan, como el de otros dos gestores como fueron el británico Oscar Knox Brown, y el irlandés Bryan Mc Mahon. El prestanombres de las operaciones de Salinas Pliego en esas operaciones fue la compañía ECORPS Managers Limited, de Islas Vírgenes Británicas.El gusto por los yates le generó a Ricardo Salinas Pliego una denuncia pública del Departamento de Ecología de Belice por negarse a pagar 787 mil dólares de multa después de que su embarcación Azteca I dañó un arrecife de coral vivo en la zona de San Pedro Town ( Proceso, No. 1698 ). El accidente del yate de 50 metros de longitud ocurrió el 7 de abril de 2009 cuando el Azteca se dirigía al balneario de San Pedro, Belice, cerca de Xcalak, en el estado mexicano de Quintana Roo. Al momento de acercarse al muelle de Cayo Ambergris, una cuerda se enredó en la propela de la embarcación y “para evitar un daño mayor”, el capitán de la embarcación Salvador Villegas Eckart decidió arrojar las anclas para frenar el yate, lo que provocó la devastación de casi 400 metros cuadrados de arrecife. La prensa beliceña publicó fotos donde se observa el daño ocasionado por las anclas del Azteca I. En ese yate viajaban 25 invitados del propietario de las cadenas Elektra, Banco Azteca, TV Azteca, Total Play y Azteca América. El megayate desapareció “misteriosamente” desde el 12 de abril y el jefe de Departamento de Ecología de Belice, Martín Alegría, expidió una prohibición desde entonces para que el Azteca I volviera a navegar en esas aguas. La multa de 787 mil dólares nunca se supo si se pagó o no. Curiosamente, la hija de Salinas Pliego, Ninfa Salinas, es senadora por el Partido Verde Ecologista de México. Y desde hace años TV Azteca encabeza campañas de protección al medio ambiente a través de sus pantallas.