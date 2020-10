Buscan diputados reactivar comisión Higa tras revelaciones de #PanamaPapers

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de las revelaciones de #PanamaPapers, que exhiben la compleja operación financiera de allegados a Juan Armando Hinojosa Cantú , el constructor predilecto de Enrique Peña Nieto en el traslado de cien millones de dólares a “paraísos fiscales”, diputados federales adelantaron que pedirán la reactivación de la comisión Higa. Rocío Nahle, coordinadora del partido Morena, dijo en conferencia de prensa que ante el “escándalo” que provocó la revelación internacional acerca de la creación de empresas fachada en paraísos fiscales por el despacho panameño Mossack-Fonseca para líderes de todo los sectores, entre ellos el constructor tamaulipeco y amigo de Peña Nieto, los legisladores solicitarán se conforme una comisión especial. También dijo que hasta el momento Hinojosa Cantú ha recibido contratos de la administración federal por 60 mil millones de pesos –además de algunos estados, como Puebla–, y recordó que la legislatura pasada promovió y creó la comisión Higa para indagar si no había conflicto de interés en el asunto de la Casa Blanca, pero que “el PRI dejó que pasara el tiempo”, se bloquearon las indagaciones y no se llegó a grandes revelaciones. Ahora, añadió, ante los nuevos documentos que revelan la salida de cuando menos cien millones de dólares del país por parte de Juan Armando Hinojosa, la diputada dijo que buscarán el apoyo de otros grupos parlamentarios y recabar las 126 firmas que se requieren para establecer de nueva cuenta la comisión Higa. Luego adelantó que solicitarán la comparecencia del director del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, para que explique por qué la dependencia que encabeza puede detectar el movimiento de 20 mil pesos de un ciudadano y no la salida de cien millones de dólares de Hinojosa Cantú. Rocío Nahle agregó que el titular del SAT no puede ahora salir con que “estamos haciendo la línea de investigación”, pues los datos ya están. “Y también nos enteramos de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, intentó crear una empresa y de eso no sabemos más”. La coordinadora de la bancada de Morena dijo que buscan la comparecencia para que detalle qué hará ante las revelaciones. Además, exigirán la renuncia del titular de la Función Pública, Virgilio Andrade, porque nada ha hecho respecto de las denuncias y se ha limitado a exonerar a sus amigos. En tanto el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, justificó que el SAT no tiene que venir a explicar si el dinero salió, pues la ley mexicana no prohíbe inversiones en otros países. Lo que sí se debe indagar, añadió, es si todos los que han recurrido al citado despacho panameño han pagado sus impuestos en México.