Mossack Fonseca niega vínculo con clientes del caso #PanamaPapers

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de darse a conocer la investigación denominada #PanamaPapers , basada en documentos de Mossack Fonseca donde se revela el ocultamiento de miles de millones de dólares en compañías offshore por parte de empresarios, actores y artistas de todo el mundo, incluidos varios mexicanos, la firma centroamericana negó cualquier vínculo con la actividad de sus clientes. De acuerdo con Ramón Fonseca Mora, socio de Mossack Fonseca – un bufete de Panamá dedicado a crear sociedades en paraísos fiscales–, el despacho tiene 40 años de ejercicio legal, y tras haber creado 240 mil estructuras jurídicas en ese período, sostuvo, jamás ha enfrentado acusaciones formales por ningún delito, porque su labor es legal y no se asocia con la actividad de sus clientes. “Todos esos nombres que aparecen ahí, jugadores de futbol, inclusive mafiosos, todos esos no son clientes nuestros, son clientes de intermediarios, de bancos que les metieron un gol. Seguro compraron una sociedad nuestra, la vendieron, y las usaron esos señores para quién sabe qué”, subrayó. Fonseca Mora, ligado al partido de gobierno en Panamá, aseguró que el “99% de sus clientes son intermediarios que revenden los productos de Mossack Fonseca a sus clientes finales, muchos de estos involucrados en los presuntos delitos revelados por la filtración. “En esta trama han intentado hacer ver que los clientes finales, los actos finales, fueron fraguados por nosotros, lo cual es sumamente injusto y, diría yo, hasta ilegal”, puntualizó el socio de Mossack Fonseca, citado por el diario ‘La Prensa’ de Panamá. Luego ejemplificó: “Si un carro atropella a una persona, la fábrica del carro no es culpable”. Por su parte, el presidente panameño Juan Carlos Varela advirtió que mantendrá una política de “cero tolerancia” con la actividad delictiva. “El gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia”, indicó. En un comunicado, Varela aseguró que su gobierno cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial. A su vez, la Fiscalía General de Panamá anunció que investigará a Mossack Fonseca tras conocer la filtración conocida como Papeles de Panamá, sin detallar casos específicos. De acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la filtración incluye 11.5 millones de documentos del bufete panameño, con información de más de 214 mil empresas con ventajas fiscales en más de 200 países y territorios. La revelación es la más grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks. La información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo. Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año. Se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo, en el proyecto de colaboración periodística más grande del que se haya tenido registro.