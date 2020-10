'No haré un comentario adicional sobre #PanamaPapers”: Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, evadió fijar una postura sobre la investigación denominada #PanamaPapers , donde se involucra a Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor y financiero de su casa de descanso en Malinalco, Estado de México. Luego de asistir al Foro sobre Recintos Fiscalizados Estratégicos, organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el funcionario federal se limitó a responder a los reporteros: “El SAT ya dio un pronunciamiento y no haremos ningún comentario adicional”. En distintos medios del mundo, entre ellos la revista, este fin de semana se difundió la investigación denominada #PanamaPapers, realizada por una coalición de medios de comunicación internacionales liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ, por sus siglas en inglés), donde se revela el ocultamiento de miles de millones de dólares en compañías offshore. El reporte involucra a políticos, empresarios, deportistas, bancos y grandes corporativos financieros del mundo, quienes a través de la firma Mossak Fonseca destinaron grandes sumas de dinero a paraísos fiscales. En la lista también figura Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y uno de los contratistas consentidos del presidente Enrique Peña Nieto. A diferencia del Ministerio de Hacienda español, que advirtió que actuará con “mano dura” y aplicará multas de hasta 150% del importe en caso de encontrar irregularidades ligadas a ese caso en el país ibérico, Videgaray evitó hablar del asunto, que sí retomó el titular del SAT, Aristóteles Núñez. “Lo ilegal sería que los recursos en el extranjero sí generen dividendos y no se paguen los impuestos correspondientes”, destacó Núñez, y recordó que el SAT ya tiene abiertas 54 auditorías de cuentas en Suiza, en el banco HSBC descubiertas en el llamado Swiss Leaks y que involucran a altos funcionarios públicos, así como al empresarios como Carlos Hank Rhon, quien en el caso #PanamaPapers no pudo hacer negocios con Mossak Fonseca por su “negro” historial financiero. Por la mañana el SAT destacó en un comunicado que “la información publicada (sobre #PanamaPapers) se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley”. Por separado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, exigió que se vaya a fondo en el caso y no se quede en la nota periodística. Además de Hinojosa Cantú, en el #PanamaPapers figuran otros nombres, entre ellos Amado Yáñez Osuna; Martín Díaz Álvarez; los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio; Alfonso de Angoitia; Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos; Guillermo Vogel Hinojosa, de Grupo Collado; la esposa de Pablo Escandón Cusi, Marina Matarazzo; la actriz Edith González; Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, y Guillermo Cañedo White, entre otros.