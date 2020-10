ONG exigen a líderes mundiales prohibir las 'empresas opacas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La investigación denominada #PanamaPapers desenmascaró “el lado oscuro del sistema financiero global”, lo que hace necesario que los líderes mundiales lleguen a un acuerdo “para prohibir las empresas opacas”. Así lo destacó este lunes la organización Transparencia Internacional, que junto con Oxfam demandaron actuar contra todas aquellas personas, incluidos líderes políticos, que ocultaron millones de dólares en paraísos fiscales. La investigación realizada por una coalición de medios de comunicación internacionales liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ), basada en 11.5 millones de documentos sobre cuentas registradas en zonas de bajos impuestos, “desenmascara el lado oscuro del sistema financiero global en el que bancos, abogados y profesionales de las finanzas utilizan empresas opacas para hacer operaciones monetarias ilícitas y corruptas. “Eso es algo que tiene que detenerse. Los líderes mundiales tienen que llegar a un acuerdo para prohibir las empresas opacas”, exigió Transparencia Internacional. Además llamó a impulsar desde el G20 la creación de registros públicos de propietarios y beneficiarios de empresas de acuerdo con los estándares internacionales y establecer sanciones para los países que no se acojan a esos estándares. “Eso debe incluir no sólo a los países del G20 sino también a los numerosos países, grandes y pequeños, donde la creación de empresas opacas es un gran negocio”, apuntó. Oxfam, por su parte, dijo que los Papeles de Panamá demuestran que los paraísos fiscales siguen siendo una realidad a la que ni gobiernos ni instituciones internacionales han querido mirar de frente. “Si los paraísos fiscales siguen existiendo y llevándose millones y millones, es por la falta de voluntad política, nacional e internacional. Esta nueva filtración nos permite hacernos una idea de cómo funcionan estas turbias prácticas, pero el verdadero escándalo es que muchos de los casos que el ICIJ ha sacado a la luz no son ilegales, sino que se aprovechan de legislaciones débiles e insuficientes”, puntualizó Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de la organización. Por ello, Oxfam exigió que el sistema fiscal internacional sea reformulado para evitar que las grandes fortunas y empresas puedan ocultar miles de millones en paraísos fiscales, privando así a todos los países, pero sobre todo a los más pobres, de ingresos fiscales que les corresponden. “La captura política genera un sistema regido por el amiguismo y la corrupción, en donde ciertos sectores son privilegiados y protegidos con consecuencias económicas y sociales graves, y que reproducen la exclusión de grupos cada vez más grandes. Si se está generando alguna riqueza, no nos están beneficiando a todos”, agregó Ricardo Fuentes-Nieva, director ejecutivo de Oxfam México. De acuerdo con la organización, cada año los países pobres pierden 170 mil millones de dólares, mientras 400 millones de personas ni siquiera tienen acceso a asistencia sanitaria básica. “Mientras una minoría privilegiada se aprovecha de las lagunas del sistema fiscal internacional, se recorta en educación o salud de calidad. En México el 48% de las escuelas públicas carecen de acceso a drenaje, 31% carecen de acceso a agua potable, 12.8% no cuenta con baños o sanitarios. A nivel global, no hay más excusas para la inacción: hay que sancionar a bancos y a otros actores que facilitan la evasión y elusión fiscal y alcanzar un gran consenso internacional que ponga fin a las debilidades de un sistema fiscal internacional en el que el secretismo, la falta de transparencia y el abuso de poder siguen siendo la norma”, subrayó Fuentes-Nieva. De acuerdo con Edward Snowden, el exanalista de la NSA que filtró un millón y medio de documentos clasificados que demuestran que Estados Unidos espía de manera masiva y no regulada a todos los usuarios de Internet, los Papeles de Panamá son la “mayor filtración de la historia del periodismo de datos […] y se trata sobre corrupción”.