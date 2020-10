Yunes Linares defiende a su hijo Omar por escándalo #PanamaPapers

XALAPA, Ver. (apro).- El candidato a gobernador por la coalición PAN-PRD Miguel Ángel Yunes Linares rechazó tajantemente que su hijo, el empresario Omar Yunes Márquez, esté envuelto en los paraísos fiscales asesorados por Mossack-Fonseca en Panamá. Entrevistado en Coatzacoalcos, Yunes Linares aseguró que existen “20 Omar Yunes” en su círculo social. Así respondió ante el escándalo de presunta evasión fiscal en la que su hijo fue mencionado en la investigación denominada #PanamaPapers, compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), cony más de 100 medios de comunicación en el mundo. Aunque Omar Yunes Márquez se encuentra alejado del servicio público, sus dos hermanos son activos importantes del PAN. Fernando es senador de la República y Miguel Ángel es alcalde de Boca del Río, el municipio turístico y empresarial del territorio veracruzano. Además su padre, Yunes Linares es candidato a gobernador. “Mi hijo Omar no trató de crear un fideicomiso en Nueva Zelanda poniéndose como beneficiario junto con su esposa Ángela Ruiz en un posible intento de evasión fiscal, como se dio a conocer durante el fin de semana. No hay ningún señalamiento importante contra mi familia, hay un señor que se llama Omar Yunes, que nadie dice que sea mi hijo, hay 20 Omar Yunes en mi familia para empezar y muchos fuera de la familia”, atajó. A manera del deslinde del escándalo #PanamaPapers, Yunes Linares aseguró que lo importante en Veracruz es sancionar e investigar los “Duarte-Papers”. Apenas la víspera del domingo, el candidato del PAN-PRD interpuso una denuncia contra Javier Duarte por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos. Yunes Linares reviró que el gobernador priista trata de desviar la atención de la denuncia penal que interpuso en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. “Duarte no va a desviar la atención, aquí lo importante son los Duarte-Papers”, dijo. El candidato insistió en que su hijo Omar Yunes se dedica desde hace 19 años a la industria restaurantera. Negó que esté “al nivel” de los jefes de Estado y otros empresarios de talla mundial que aparecen en la investigación periodística. Este fin de semana,público en su página de Internet que entre los familiares de políticos a los que Mossack-Fonseca les abrió la puerta sin mayor cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. En un reportaje firmado por el periodista Jorge Carrasco se consigna que el empresario Omar Yunes avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa. La operación no se realizó porque el hijo de Yunes desistió. Sin embargo, el departamento de debida diligencia de Mossack-Fonseca nunca alertó que la ley en México considera como PEP expuesto a familiares hasta cuarto grado y Yunes Márquez es hijo de un político y hermano de otros dos, el actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez.