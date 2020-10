'No somos arma de ningún gobierno”: vicedirectora del ICIJ

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La vicedirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Marina Walker, dijo que la repercusión de #PanamaPaper “superó todas nuestras expectativas”. Lo más fuerte fue “ver las protestas frente al Parlamento en Islandia pidiendo la renuncia del primer ministro (Sigmundur David Gunnlaugsson), pidiendo transparencia”, apuntó. En entrevista con Aristegui CNN, Marina Walker señaló que el valor de lo que se ha hecho es que más de cien medios de comunicación “se unieron, trabajaron durante más de un año de la manera más rigurosa posible, y luego reportearon y publicaron casos de interés público en el cual personalidades públicas habían hecho uso del secreto de los paraísos fiscales, en algunos casos con grandísimas consecuencias, con actividades absolutamente ilegales”. “Es increíble” cómo ha sido recibida la investigación, subrayó la vicedirectora del ICIJ, y destacó que han recibido “innumerables pedidos” de acceso a la información de todo tipo. “Lo que decimos es que sólo colaboramos con periodistas, y en ese sentido vamos a tratar de seguir incorporando periodistas, sobre todo en países donde todavía no hemos podido trabajar”, apuntó. Aclaró, asimismo, que no entregarán información a gobiernos, empresas, investigadores privados o agencias de investigación gubernamentales. “No es nuestro trabajo, no somos arma de ningún gobierno, somos periodistas, somos independientes. Hemos hecho la valoración de cuáles son los casos de relevancia pública que merecen ser conocidos”. Sobre las declaraciones del gobierno ruso, el cual señaló que detrás del trabajo periodístico está la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA), Walker comentó: “Es una declaración que la escuchamos a menudo por parte de los voceros del señor (Vladimir) Putin cada vez que el señor Putin es criticado por algún medio de comunicación o gobierno extranjero. La investigación habla por sí misma. Hemos podido trazar, en el caso de los socios del señor Putin, cerca de 2 mil millones de dólares de dinero que han dado vuelta al mundo en préstamos y transacciones que no tienen ningún sentido”. El pasado domingo 3 el ICIJ reveló una investigación denominada #PanamaPapers –basada en la filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca–, con información de más de 214 mil empresas con ventajas fiscales en más de 200 países y territorios. La revelación es la más grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks. Los datos fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el ICIJ con la revistay más de cien medios asociados en el mundo.