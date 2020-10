Renuncia Gonzalo Delavenau a la presidencia de Chile Transparente por caso #PanamaPapers

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La investigación denominada #PanamaPapers, donde se revela el ocultamiento de miles de millones de dólares en compañías off shore, cobró a su primera “víctima”. Se trata del presidente de la organización Chile Transparente, Gonzalo Delaveau, quien ayer renunció a su cargo tras ser mencionado entre los implicados en el escándalo. "Dado que me queda una semana, dado que ya ni siquiera puedo seguir como director, el daño que se ha hecho a la institución, creo que es bueno dar un paso al costado", dijo el abogado al canal de noticias CNN Chile. Además de Delaveu, en la nómina de 200 entidades fantasmas vinculadas a Chile, creadas por el estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, fueron incluidos otros empresarios como el dueño de la empresa periodística El Mercurio y el exministro de Hacienda de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Hernán Buchi. En el caso concreto de Delaveau, el abogado mantenía una relación con la firma panameña desde al menos 2006, cuando formaba parte del estudio jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz. Según el centro de Investigación Periodística (Ciper), el abogado también era director de la minera Andes Copper y titular del proyecto Vizcachitas. De igual manera, destacó que Mossack Fonseca figuraba como agente de al menos cinco sociedades Offshore en Bahamas vinculadas a Andes Cooper y en las que Delaveau había sido director o secretario. Develau respondió a Ciper que no era beneficiario de las sociedades, sino que sólo participaba como director de Turnbrook Mining. En tanto, aseguró al medio que su relación con las otras sociedades era “por temas profesionales en mi calidad de abogado o secretario de las mismas”. Por otro lado, el exdelantero del Real Madrid Iván Zamorano, quien también figura en la lista de chilenos involucrados en el informe, negó haber evadido impuestos. "En mi calidad de futbolista profesional, siempre mis dineros han tenido origen conocido por todos y han tributado en los países que correspondía, apegado a las leyes vigentes en cada uno de ellos", dijo Zamorano en una breve nota.