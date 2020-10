Francia pide a la OCDE regresar a Panamá a la lista de paraísos fiscales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro de Finanzas de Francia, Michel Sapin, pedirá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, devolver a Panamá a la lista de paraísos fiscales, como ya lo hizo el país galo. En una entrevista en radio Europe, el funcionario pidió a la OCDE que “se reúna para que se tome la misma decisión (de incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales) por el conjunto de países concernidos”. Y ante las declaraciones del gobierno panameño de que no está dispuesto a dejarse “pisotear” ni a cargar con la responsabilidad de las acciones ilegales de los ciudadanos de otras naciones, Sapin consideró que si los países más ricos alcanzan un consenso, “Panamá ya no asustará a nadie”. Sapin también afirmó que “no le intimida” la advertencia de Panamá de que “no le temblará el pulso” y que si lo considera necesario, tomará medidas de reciprocidad contra Francia. “Panamá está demasiado acostumbrada a hacer idas y vueltas, a hacer de bueno y de malo. Esto ya no puede durar más”, dijo Sapin. El lunes pasado el secretario general de la OCDE José Ángel Gurría, criticó la “cultura del secretismo” empleada por Panamá en el caso de Mossack Fonseca y llamó al gobierno del país centroamericano a implementar medidas contra la opacidad fiscal. A la OCDE pertenecen 34 de las principales economías mundiales, y encabeza con el Grupo de los 20 (G20) la lucha institucional global contra los paraísos fiscales.