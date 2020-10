Acusa Putin a EU de querer desestabilizar a Rusia con #PanamaPapers

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que detrás de las filtraciones de #PanamaPapers, están autoridades de Estados Unidos como lo demostró el caso Wikileaks, sobre el espionaje del gobierno estadunidense a distintos países. En este caso las filtraciones que involucran a colaboradores de su círculo más cercano en una supuesta red de lavado de dinero tienen el objetivo de desestabilizar la situación social y política en Rusia, dijo Putin cuatro días después de la publicación de la investigación. “Cuando funcionarios del Departamento de Estado o de la Administración de Estados Unidos realizan algunas declaraciones fuera de lugar, eso significa que se delatan como personas interesadas. “Esto es malo para Estados Unidos desde el punto de vista del logro de resultados, pero para nosotros es bueno, ya que entendemos quién está detrás. “Y que detrás de esto están cargos públicos y los órganos oficiales del propio Estados Unidos, nos lo demostró Wikileaks”, dijo Putin durante un foro mediático, informó la agencia EFE. La declaración del mandatario ruso coincide con un mensaje publicado en el mismo sentido por Kristinn Hrafnsson, portavoz de Wikileaks, a través de Twitter, quien además acusó a Estados Unidos de financiar la investigación. Según Wikileaks, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el fondo de Soros financiaron el ataque #PanamaPapers a través de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) contra el presidente ruso. “La OCCRP de Estados Unidos puede hacer un buen trabajo, pero que el gobierno de Estados Unidos financiara directamente el Panamá Papers contra Putin, socava seriamente su integridad”, publicó Wikileaks. El mandatario ruso rechazó las acusaciones de corrupción: “Hay un amigo del presidente de Rusia que ha hecho algo. Seguramente esto tiene indicios de corrupción ¿De qué? Nada de nada. “Dieron un repaso a esas empresas opacas. Vuestro humilde servidor no aparece allí. No hay nada de qué hablar ¿Y qué hicieron? Fabricaron un producto informativo. Encontraron a mis conocidos y amigos, es decir, escarbaron y le dieron forma”, acusó. Putin dijo estar “orgulloso” de sus amigos, en particular del músico Serguéi Roldugin, citado en la investigación global, a quien se refirió como “un gran músico”. “Muchos artistas en Rusia, puede ser que uno de cada dos, intenta dedicarse a los negocios. ¿Pero qué negocio? Es accionista minoritario en una de nuestras compañías y gana algún dinero, pero no miles de millones de dólares. Eso es mentira”, afirmó el mandatario ruso. Además, aseguró que Rolduguin usó casi todo el dinero para adquirir instrumentos musicales en el extranjero. “Lo que más le molesta a nuestros oponentes es la unidad y cohesión de la nación rusa, del multiétnico pueblo ruso”, por ello “se realizan intentos de desestabilizar desde dentro, hacernos más complacientes”, dijo Putin ante el aplauso de su audiencia. El método más sencillo, abundó, es “introducir la desconfianza dentro de la sociedad, hacia los órganos ejecutivos, los órganos de gestión, enfrentarnos unos contra otros”. Según la investigación basada en la filtración de 11.5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca, el violonchelista Serguéi Rolduguin, amigo de Putin desde la adolescencia y padrino de una de sus hijas, creó varias sociedades opacas en Panamá para lavar cerca de dos mil millones de dólares con ayuda de empresas estatales rusas, entre ellas el banco Rossia, la filial chipriota del banco VTB y el operador de telecomunicaciones Rostelecom, entre otras.