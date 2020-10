Macri irá ante el juez para aclarar señalamientos de #PanamaPapers

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente argentino Mauricio Macri insistió en que “no tiene nada que ocultar” luego de que un fiscal pidiera investigar si hubo delito en la participación del mandatario en sociedades inscritas en paraísos fiscales, tal como se reveló en la investigación #PanamaPapers. En rueda de prensa en la Casa Rosada, Macri enfatizó: “Estoy muy tranquilo. He cumplido con la ley. He informado la verdad”. También anunció que creará un fideicomiso para colocar allí sus bienes y que sean administrados por otras personas mientras permanece en la función pública. “Esta es la manera de que yo me desligue de todo lo que tiene que ver conmigo y otras personas lo administren”, justificó el mandatario en un acto en la sede del Ejecutivo, tras asegurar que no tiene “nada que ocultar” ante las filtraciones de Panamá. Macri explicó que creará un “fideicomiso ciego”, desde el cual personas que él no conoce administrarán sus bienes mientras permanezca en la función pública. Además, anunció que este viernes 8 se presentará ante un juez para pedir “una declaración de certeza” y verificar que no hubo una “omisión maliciosa” en su declaración jurada de bienes mientras era jefe de gobierno porteño. “Estoy a disposición de cualquier juez que requiera información para verificar esto”, agregó el mandatario, después de que un fiscal pidiera investigar si hubo delito en la participación de Macri en sociedades inscritas en paraísos fiscales.